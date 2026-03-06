Sergio Case de la bodega más antigua de Mendoza cuenta la vendimia de Peñaflor

Sergio Case es muy conciente de lo que representa para Grupo Peñaflor la histórica Bodega Trapiche , que fue fundada en 1883 por Tiburcio Benegas al comprar una propiedad de 250 hectáreas con un pequeño viñedo en la precordillera de Mendoza.

Aquel pionero no imaginaba que un día la bodega se convertiría en el principal exportador de vinos del país y una de las marcas más famosas del mundo.

Hoy en día, Trapiche se vende en más de 80 países, obteniendo uvas premium de viñedos de toda Mendoza y Argentina, incluyendo más de 1225 hectáreas de viñedos propios y a través de relaciones con unos 300 productores independientes.

Cuando Tiburcio Benegas estaba en plena actividad en 1878 llegaron a la Argentina las primeras cepas desde Francia. No hicimos nada para eso (salvo Sarmiento y su esperanza bien puesta en Pouget). Fue a causa de un problema en Europa lo que provocó ese movimiento agrícola: una propagación alucinante de la filoxera.

Argentina esquivó esa crisis de la plaga maldita y no reportó demasiado impacto en la industria. A cambio, llegaron a Mendoza y San Juan varietales europeos inéditos.

Entre ellos, el malbec, al que podemos decirle "nuestro malbec" (incluso porque es mejor que el original). No somos buenos para inventar, pero, sí, en cambio, para reinventar.

Sergio Case enólogo de Peñaflor-1 Milagros Lostes - MDZ

Sergio Case

En la actualidad y en lo que concierne a la innovación en la elaboración vitivinícola, la experiencia enológica de Sergio Case es determinante para afirmar: "La altitud es la nueva historia".

Lo respalda ser la voz cantante de la cuarta generación de enólogos y miembro clave del equipo de enología de Trapiche . Ocupa esa vidriera hace casi dos décadas. Es parte del acervo de Grupo Peñaflor.

El ponderado por sus pares, el técnico y obsesivo Sergio Case, ofrece otro secreto, quizá no tan hermético. Todo lo contrario: "Es clave para las grandes marcas de vino tener proyectos pequeños y específicos, que recuerden a los consumidores y a los propios empleados de la bodega que todo comienza con los suelos y las uvas".

Aquí en esta charla resume la vendimia del Grupo Peñaflor pero también responde sobre el momento "cultural" de la industria vitivinícola, poniendo como protagonista a los "nuevos consumidores" y su relación con los vinos.

Uno de sus objetivos a diario es enlazar la tradición e historia de Trapiche con lo contemporáneo, aquello que hoy está en boca de todos (y es más que una metáfora).

Comenzó sus andanzas en el mundo del vino junto a su padre, elaborando vinos espumosos. Su trayectoria profesional incluye diversas experiencias internacionales en las regiones vitivinícolas más prestigiosas, como Pomerol, Burdeos, Champaña, Châteauneuf-du-Pape y Languedoc-Roussillon en Francia; Toscana en Italia; y Napa Valley en Estados Unidos.

Entrevista Sergio Case Milagros Lostes - MDZ

Grupo Peñaflor

Trapiche tiene una larga trayectoria en Argentina y ha respondido a las nuevas tecnologías para mantenerse en el mercado global con cada impulso del Grupo Peñaflor.

Hace algunos años, en una cena en Nueva York con un destacado redactor de Forbes, Sergio Case afirmó que en Argentina "el problema no es la inflación en sí, sino que el tipo de cambio no aumenta a la misma velocidad. Esto genera un problema importante, ya que los costos en pesos aumentan rápidamente, mientras que los ingresos medidos en pesos no".

No le pregunté si seguía pensando lo mismo porque ya tiene suficiente en estas horas y destaco que haya tomado tiempo para este reportaje, en el medio de días claves para su trabajo, acaso los más determinantes. Pero, si me preguntasen, diria que piensa lo mismo. Pero lo digo yo. Y más aún digo: es lo que todos piensan en la industria pero no todos lo dicen a viva voz.

Grupo Peñaflor lidera el pelotón de élite de máximos exportadores de vinos.

Y eso sí pregunté, animado por la experiencia de Trapiche y Peñaflor con la cadena global Costco, un negocio muy cuidado por la vinícola. Y a una escala que no debe presentar más de cinco casos en todo el planeta. Sergio Case es el creador del popular Kirkland Signature Malbec de Costco, un tinto argentino de excepcional relación calidad-precio: 7 dólares en el mercado norteamericano.

Sergio Case enólogo de Peñaflor-3 Milagros Lostes - MDZ

Vendimia

Saliendo de los esquemas enológicos, Sergio se muestra como un conocedor de la Fiesta Nacional de la Vendimia al referirse a las candidatas que competirán en el Frank Romero Day.

En otro pasaje intenta explicar la "energía" que se produce ante cada vendimia en las bodegas y en los que trabajan en la cosecha. Se emociona y vibra en su relato. Contagia.

Augura tiempos duros para la industria del vino, pero lo hace desde el optimismo del apasionado, del que quiere ser parte del futuro y no se miente ni miente, sino que trabaja desde la verdad para llegar a conseguir otra clase de realidad, más próspera, más expansiva.

Es un mendocino de los que saben hacer su trabajo. Y eso, amigos, es un montón.

Buena vendimia, a pesar de todo.