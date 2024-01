El descendiente de Tiburcio Benegas que defiende la ley ómnibus en Diputados

Bertie Benegas Lynch es hijo del "prócer" liberal Alberto Benegas Lynch hijo. El abuelo de Bertie, Alberto Benegas Lynch padre, fue uno de los pioneros en traer las ideas de la escuela austríaca a la república argentina. Todos ellos son descendientes de uno de los precursores de la vitivinicultura en Mendoza, el exgobernador Tiburcio Benegas. "Era mi tatarabuelo. Tiburcio Benegas fue gobernador de Mendoza y fundador en 1883 de Benegas Hermanos que era Trapiche", confirma el diputado Bertie Benegas Lynch en medio de una semana compleja en el Congreso de la Nación.

Por estos días se debate en el plenario de comisiones la Ley de Base que envió Javier Milei al Congreso y Benegas Lynch es uno de sus espadas legislativas. En diálogo con MDZ Radio cuestionó la calidad de los argumentos de parte de la oposición y afirmó que si dejaran de lado el "discurso de barricada", las reuniones serían más productivas. "La pobreza del discurso del kirchnerismo y la izquierda son paupérrimos. Son discursos de barricada que hablan sobre la nada. Parecen disparados a la luna. Son discursos políticos y da la sensación de que no han leído el proyecto y, como están prendidas las cámaras, le hablan solo a su gente. Es la política hablándole a la política", manifestó.

"Es notorio el contraste con la oposición constructiva. Parlamento es parlamentar, no parlar y puro verbo insustancial. Sin ese discurso de barricada sería mucho más productiva la reunión. Sería más eficiente el uso del tiempo. Es delirante", señaló.

Alberto Benegas Lynch (h), padre del diputado Bertie Benegas Lynch.

Para el diputado libertario la aprobación del paquete de leyes es fundamental para "desandar el camino fenomenal de la asfixia que tiene el sector privado por el Estado". "Si se cede en muchos puntos, se puede debilitar la potencia para salir de esta situación en la que la gente que trabaja es pobre", adhirió Benegas Lynch y fue duro con el "show" que montan los diputados a la hora de hacer uso de la palabra. "Verlos hacer alharacas y quejarse de que no viene el ministro que ellos querían o no respetan los cinco minutos para preguntar es decadente", esgrimió el diputado libertario.

Por otro lado, admitió que para los liberales es difícil aceptar que se suban impuestos pero reafirmó que se trata de medidas temporarias para aplacar la feroz crisis monetaria, fiscal y cambiaria que atraviesa el país. "Yo creo que es la primera vez desde que tengo el uso de razón que el ajuste es a la política. El ajuste es 60% a la política y el 40% al sector privado. Yo lo conozco a Javier (Milei) y siento la sensación de deuda al tener que ajustar al sector privado. Javier tiene en la cabeza y en la agenda liberar eso lo antes posible", afirmó Benegas Lynch en diálogo con MDZ Radio.

Sin embargo, justificó la decisión y dijo que no hay que perder de vista el diagnóstico del cual parten. "Hay que tener clara la foto del diagnóstico de 16 años de kirchnerismo. Nos fumaron los habanos, nos tomaron el whiskey tiraron la casa por la ventana y ahora se quejan de que la casa está detonada. Eso tiene su costo", disparó y dijo que para salir "hay que activar el trinomio, trabajo-ahorro-inversión". "En la medida que activemos eso lo antes posible, y eso está en manos del Congreso, vamos a poder conducir", concluyó.

El parentesco con Ernesto "Che" Guevara

Un dato llamativo es el parentesco que une a los próceres libertarios Benegas Lynch con el revolucionario comunista Ernesto "Che" Guevara. Alberto Benegas Lynch padre era primo hermano del padre de Ernesto Guevara. Es decir, el "prócer" Alberto Benegas Lynch hijo era primo segundo del "Che".

Ernesto Guevara Lynch.

"Mi abuelo, uno de los próceres del liberalismo que vino a rescatar las ideas alberdianas en 1942 fue presidente de Trapiche y de la Cámara Vitivinícola. Fue un empresario que conectó el negocio con la responsabilidad cívica y civil que todos tenemos de poner nuestro granito de arena para defender las ideas de la libertad y nuestro propio negocio, porque los Chavez están a la vuelta de la esquina", explicó el diputado Berti Benegas Lynch y confirmó el vínculo sanguíneo con Ernesto Guevara Lynch..

"'Che' Guevara era primo segundo de mi papá. Mi abuelo era primo hermano del padre del 'Che'. Lamentablemente los parientes no se eligen", reconoció el diputado libertario y sostuvo que no había relación entre parientes. "No había vinculación. Ernesto Guevara murió en el 68 en su incursión a Bolivia, cuando yo tenía un año, y papá no tuvo trato con el por sus delirios de la máquina de matar, titulo de una biografía del 'Che'. Le gustaba ir a fusilar gente", finalizó.