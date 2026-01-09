Costco, así funciona el minorista imbatible de vinos argentinos

MDZ ha sido uno de los primeros medios de comunicación en el país y en Mendoza que advirtieron el fenómeno de ventas de los vinos argentinos mediante el canal de Costco , una empresa presente en varios mercados importantes del mundo, bajo un modelo de gestión que los hace de lo más competitivo del planeta.

Son varias las preguntas que abre el caso del minorista con precios mayoristas, dependiendo del grado de interés del ahora internauta. Claramente en Mendoza y Argentina los más interesados en que esta relación sino crece que al menos se mantenga se restringe a los productores de vino. El caudal de ventas en distintos países de alto poder adquisito es clave para la industria del vino.

Costco no es ni de cerca una empresa fashionable, pero lo que determina su gravitación es el volumen de venta. El paradigma puede cambiar, así como la necesidad.

Cito un caso en los precios de vinos producidos en Mendoza antes de ingresar al palabrerío corporativo, que no es menos interesante.

Se trata de uno de los vinos argentinos que ha logrado imponerse aquí en los últimos 20 años. No es lo inovidable y extraordinario que hace tan bien la estrella de la industria, Michel Rolland, pero es una etiqueta que se podría comparar con la hoy inexistente clase media argentina.

Ahora, hoy, ya mismo, cualquier consumidor que vaya a adquirir en Argentina un Michel Rolland Argentina, tinto, Clos De Los Siete, de la añada 2019, lo conseguirá como mínimo por casi 27 mil pesos. Vía Costco, en Londres o en cualquier ciudad del Reino Unido, el mismo ejemplar al cambio de libras queda casi en 31 mil pesos.

¿Milagro? ¿Filántropos? ¿Mecenas?

No: el modelo Costco.

costco mendoza argentina

Costco

Costco es el tercer vendedor de productos de consumo más grande del mundo, detrás de Walmart y Amazon. Impacta el dato. Y éste más: es el minorista de vinos número uno en los EE. UU. Y ha crecido en este rubro al punto posee su propia marca de vinos, los llamados "Kirkland Signature".

Se trata de vinos de alta calidad, elaborados por excelentes bodegas en todo el mundo, exclusivos de la empresa. Si los precios de los vinos argentinos en cualquier sitio del planeta son bastante similares a los que pagamos aquí, con su propia marca están eliminando los intermediarios.

¿Qué significa? Precios aún más bajos para sus clientes.

No falta el crítico que apunta al problema de estas marcas: la baja producción. Y según testimonios de compradores allí muchos lanzamientos de la marca propia se agotan rápidamente, a veces incluso en cuestión de días.

No falta crítico cuando es otro el que hace, produce, crea, se las ingenia. Serás crítico de lo ajeno o no serás nada.

costco malbec

Mendoza

Trapiche es uno de los grandes animadores de la relación comercial entre Costco y los vinos argentinos. Y es uno de los canales de ventas que la bodega con base en Maipú cuida y protege con celo. Se trata de mucho dinero en juego.

El rostro más visible de esta sinergia comercial en la que todos ganan, incluso los que compran, es el mendocino Sergio Casé.

El reconocido enólogo es el creador del popular Kirkland Signature Malbec de Costco, un tinto argentino de excepcional relación calidad-precio: 7 dólares, o el equivalente a 10 mil pesos, los mismos que ya cobran por un café en los sitios más pretenciosos de la ciudad de Mendoza.

El Malbec que se vende en Estados Unidos está custodiado por bodega Trapiche. Casé produce este Malbec añejándolo en barricas de roble francés para lograr una de sus fortalezas, lo que lo convierte en un favorito constante por sus sabores suaves y complejos. Lo del precio es increíble.

Otra estrella de la enología de Mendoza que acaba de incorporar sus vinos a Costco es Marcelo Pelleriti con un Malbec oscuro y con color de tinta salido de un viñedo plantado en 1907.

El Marcello Pelleriti Signature Malbec 2021 es otro sueño surgido en La Consulta, en el Valle de Uco. Es apto para veganos, aclaran.

costco vinos argentinos

Malbec

Los redactores convocados por Costco describieron a Mendoza y su varietal malbec del siguiente modo:

"En el corazón de la provincia vitivinícola más importante de Argentina se encuentra Mendoza, conocida como la tierra del sol y el vino por los lugareños. Es un lugar donde huertos y viñedos bordean tranquilos caminos rurales al pie de la cordillera de los Andes.

"De esta región de gran altitud proviene el Kirkland Signature Malbec, con uvas cultivadas entre 850 y 1000 metros sobre el nivel del mar, elaborado con la variedad emblemática de Argentina, procedente de viñedos familiares de bajo rendimiento.

"Este Malbec de color púrpura intenso posee una fruta intensa con notas de ciruela y cereza, con un final largo y redondo. Muestra un equilibrio perfecto entre fruta madura y especias de roble, fruto de su cuidadosa crianza de 12 meses en barricas de roble francés.

"Si no está completamente satisfecho con este producto Kirkland Signature, se le reembolsará su dinero".

Una delicadeza, la del final. ¿Somos los consumidores seres humanos? Pareciera que sí.

vinos ia

Precios de vinos

Una de las principales razones en los precios de vinos ofrecidos por Cotsco en los 14 países en los que opera es simplemente el escaso margen que la empresa obtiene, gracias a su modelo de membresía. La rentabilidad surge de las cuotas de membresía, lo que les permite mantener precios muy bajos.

Se centra en la apertura de nuevas tiendas y almacenes en todo el mundo, continuando su trayectoria de crecimiento mediante la expansión de su presencia global.

Esta estrategia busca impulsar mayores ingresos y penetración de mercado, lo que refleja el compromiso de la corporación con la expansión sostenida y el dominio del mercado.

Empresa

Costco Wholesale Corporation es una multinacional estadounidense que opera una cadena internacional de almacenes de membresía y que cotiza en el NASDAQ. El éxito se debe a su modelo de membresía, que cuenta con una alta tasa de renovación de membresías e impulsa la fidelización de los clientes y la repetición de compras.

La historia de Costco se centra en la fusión de dos empresas en 1993: Price Club y Costco. Price Club fue creado por su fundador, Sol Price, en 1976, para vender productos en un almacén a socios. Inicialmente se centró en la venta a pequeñas empresas, pero posteriormente se dedicó a atender a socios no comerciales.

Costco afirma que fue entonces cuando despegó el crecimiento de la industria de los clubes de almacén.

Costco, antes de fusionarse con Price Club, fue fundada por James Sinegal, con experiencia en Price Club, y Jeff Brotman, con experiencia en el sector minorista. Se centraron en el modelo de negocio minorista exclusivo para miembros y abrieron su primer almacén en Seattle en 1983.

Tanto Price Club como Costco expandieron rápidamente el número de almacenes que operaban, y sus ingresos crecieron con la misma rapidez. Para 1984, las ventas de Price Club superaron los mil millones de dólares.

En 1993, la entidad fusionada se convirtió en PriceCostco, pero luego el minorista se redujo simplemente a Costco.

Napa Valley

El Costco de Napa Valley abrió a finales de 2024. Es una parada obligada para los entendidos, que se abastecen sin pudor al regresar de los viñedos. Y su encargado de vinos se ha convertido en una celebridad regional.

No hace mucho, la idea de un almacén minorista como destino vinícola en el corazón de la región vinícola de California habría sido improbable en una industria que prospera gracias a la escasez y la estética de boutique. Pero Costco lo hizo.

The Wall Street Journal realizó un análisis de cómo conquistó a los amantes del vino. Cuando Costco abrió allí a fines de 2024, los clientes acamparon durante la noche y el cofundador de Costco, Jim Sinegal, se unió a los compradores para firmar botellas de vino.

Ahora, los lugareños que trabajan en la industria vinícola vienen a buscar productos importados. Los turistas buscan ofertas en vinos regionales. Su selección de vinos se beneficia de los envíos de pequeños productores que no producen lo suficiente para vender a todos los locales de Costco.

Un representante de ventas de vinos dijo que hace cinco a diez años, muchas bodegas se negaban a vender a través de Costco.

Ahora que menos gente bebe vino (los viticultores culpan a la economía, a los gustos cambiantes de las generaciones más jóvenes , a la competencia del cannabis y a los efectos secundarios del Ozempic) , más productores de vino están interesados en poner su vino en las estanterías.

Casi como en la Argentina.

¿Casi como en la Argentina?