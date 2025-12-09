Rubén David, un exitoso entre los emprendedores mendocinos

La palabra de Rubén David tiene valor y peso y en su caso los archivos lo respaldan entre los grandes emprendedores mendocinos exitosos y apelo a la primera entrevista que hice con él, en el mes de enero de 2015, cuando me dijo algo que me causó el mismo impacto al oírlo diez años después.

Y es toda una evidencia de la constancia, de la fuerza del trabajo y de la innovación que distingue al gerente de Oscar David, el mayorista de Mendoza que hace frente a las multinacionales en el retail con un admirable nivel de calidad e innovación.

Voy a reiterarlo, tal como lo escribí hace diez años: “Rubén David encabeza la segunda generación de una empresa familiar creada por su padre Oscar, aunque también su madre, que en los comienzos atendían un negocio en su propia casa. La segunda generación de esta empresa no choca con la primera. Bien al contrario: hasta parecieran ser complementos ideales”.

Esta es la primera de una serie de tres notas con otros tantos integrantes de la familia David. Inicia con Rubén, prosigue con su hermano Cristian y finaliza con el testimonio del creador de este sueño mendocino exitoso: Oscar David.

Cuando terminamos de grabar el reportaje con el patriarca del retail sentimos haber sido atrapados por una energía conmovedora y, en especial, educativa.

Resulta que ahora todo el mundo quiere enseñar pero ninguno aprender. Raro, eso. La familia David, a modo de síntesis, está en permanente aprendizaje.

Rubén David

Rubén es un ex futbolista que pasó por varios equipos de primera división de Mendoza. Fue arquero histórico de Murialdo. Pero debutó en la máxima liga jugando para Huracán Las Heras en un mini clásico contra El Algarrobal.

“El fútbol me gustaba mucho. Empecé a los 6 años. Siempre de arquero. Jugué con varios grandes, como el Lechuga Alaniz y Diego Rivarola", apunta.

Su abuelo colaboró con otros amigos para levantar la cancha de Chacras de Coria, uno de los diseños más exóticos del mundo en campos de juego. La hicieron a puro tractor con otros contratistas más de fincas de la zona. Su otro abuelo era hincha de Luján Sport Club, quien fue el que lo llevaba a la cancha del Bajo todos los domingos de fútbol.

Retail

- ¿Hay alguna diferencia entre el comercio minorista de Argentina y el de Mendoza?

- Existen muchos negocios de retail en manos de familias locales, a diferencia por ahí de Buenos Aires donde están los grupos nacionales e internacionales. Y si bien desembarcan en las provincias, los que son fuertes son los locales, los que entienden por ahí el lugar y la zona.

- ¿Es la única diferencia?

- La verdad que nosotros somos muy competitivos. Estamos muy actualizados con todo los sistemas de venta, precios. Tenemos el aporte de la Cámara Argentina de Mayoristas que también ayuda. Estamos todos juntos. Hablamos, vemos lo qué está pasando, lo qué pasó, lo qué viene. Intercambiamos opiniones. Sucede que en Mendoza te das cuenta lo exigente que es el consumidor y lo acostumbrado que está a la competencia. Acá ni siquiera tenes pensar dónde vas estacionar si queres ir a un supermercado: lo tenés a la vuelta o en algún otro formato, pero lo tenés cerca. Eso normalmente no sucede en las ciudades grandes y menos en el mundo. Para ir a un mayorista en el mundo tenés que agarrar tu auto y hacer mínimo veinte kilómetros.

En Mendoza tenés una competencia grande, cerca, a veces hasta en la misma cuadra. Y todos compiten y empujan. Así que la verdad que somos una ciudad particular y competitiva en el sector.

Oscar David

El mayorista fundado por Oscar David que lleva su nombre es uno de los últimos casos de éxito entre los emprendedores mendocinos. Su crecimiento es constante, así como su expansión hacia otros sectores de la economía de Mendoza.

- ¿Cuál es la estrategia de Oscar David para mantener su éxito? Lo pregunto porque el cambio es permanente.

- Bueno, ésa es una de las estrategias: estar permanentemente atentos, renovándonos, pensando en el futuro. Lo único permanente es el cambio, siempre. Nosotros vendemos los mismos productos que otros, en distintos formatos y ahora se agregó el digital. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy competitivos. Tenemos que estar muy despiertos. Incentivar a ese cliente y darle a todos los mimos que sean necesarios para que nos elijan a nosotros y vengan a comprarnos.

- ¿Cómo se preparan para escenarios futuros? Que seas grande no significa que no seas permeable. La enseñanza que deja la empresa, Oscar David, es que no hay que llorar ni lamentarse.

- Sí, sí. Así es. Nosotros no podemos depender de las decisiones que pueda tomar un gobierno en un momento determinado. Y si Argentina va hacia un lugar u otro, tenemos que continuar, tenemos que trazar un plan a largo plazo, otro a mediano y corto plazo e ir por ese camino. Evitar ese péndulo que por ahí a veces tiene la Argentina. Tenés que ser superior a eso. Siempre hay que tener claro hacia dónde vas y que el equipo te acompañe y que esté convencido. Estamos ahora en un país totalmente distinto al que teníamos hace dos años, entonces tenemos que cambiar rápido, rápido y pensar rápido en lo que viene.