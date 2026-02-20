Cuánto cuesta enviar a un hijo a la escuela: alerta en las librerías por la caída del consumo

Desde el sector aseguran que los útiles escolares aumentaron menos que el IPC, aunque la caída del consumo y los impuestos afectan a las librerías.

A días del inicio del ciclo lectivo en Mendoza, el presidente de la Cámara de Papelerías, Librerías y Afines, Daniel Iglesias López, describió un escenario complejo para el sector, atravesado por la recesión, la presión de costos y una fuerte competencia de precios, en un contexto en el que las familias ajustan gastos.

"Cuando uno habla de vuelta al cole, inmediatamente piensa en los útiles escolares, lo cierto es que la vuelta al cole es mucho más que eso", señaló en diálogo con MDZ Radio. Y afirmó: "De todo ese combo maléfico, lo más barato que te va a resultar en la vida son los útiles escolares".

Para dimensionar, ejemplificó: “Tengo la góndola, doce lápices largos, buena marca, que duran doce meses, $1.850. El café que me voy a tomar dentro de 15 minutos en una confitería de todos sus orígenes en Mar del Plata que sale 5.300 mangos y me dura 5 minutos”. También planteó que una lista anual promedio puede rondar “$120.000”, que prorrateado equivale a “$12.000 por mes”.

Precios hipercompetitivos y caída del consumo Sobre la evolución comercial, indicó que “las ventas vienen de menor a mayor” y que “los mejores días están por venir todavía”, aunque reconoció que el sector arrastra dificultades: “Tenemos estos problemitas, como los tiene el país, que es la situación económica”. Recordó que “el 2023 fue realmente caótico” y que el primer semestre de 2024 fue “muy recesivo”. En ese marco, sostuvo: “Yo bajé el precio hasta un 50%” y precisó que midió “15 puntos” de inflación interna contra “32 del IPC Nacional”.

Sin embargo, advirtió sobre una brecha creciente entre costos e ingresos: “Los precios de los artículos de librería y papelería están hipercompetitivos, lo cual me genera un problema adicional porque mis costos van por el ascensor, mis ingresos van por la escalera”. Enumeró aumentos en alquileres, servicios y salarios, y sumó otro factor estructural: “Estoy haciendo mucho hincapié este año, que es la baja de la natalidad. Faltan chicos”.