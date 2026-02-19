Gran feria escolar en Las Heras: ofertas, trámites y vacunación en el Predio Los Pescadores
La Municipalidad de Las Heras organiza la feria “Regreso a Clases” con más de 150 emprendedores, servicios del Estado y propuestas.
La Municipalidad de Las Heras presentó oficialmente la Gran Feria Escolar “Regreso a Clases”, una propuesta que busca acompañar a las familias en la previa del ciclo lectivo 2026 con precios accesibles y múltiples servicios en un mismo espacio.
El evento se desarrollará los días 23, 24, 27 y 28 de febrero, desde las 10, en el Predio Los Pescadores, ubicado en la intersección de Acceso Norte y calle Los Pescadores. Allí se concentrará una amplia oferta comercial y un operativo integral de atención al vecino.
Te Podría Interesar
La feria reunirá a más de 150 emprendedores locales que ofrecerán útiles escolares, indumentaria y calzado con valores directos de fábrica. Además, habrá un espacio recreativo para los más pequeños con propuestas como Cine Móvil durante la tarde.
Impulso al comercio local
Desde el municipio destacaron el impacto económico y social de la iniciativa. “Nuestro objetivo es estar donde el vecino nos necesita. Con esta feria impulsamos el trabajo genuino de nuestros emprendedores locales, dándoles una vidriera, y acercamos el Estado a la gente. Queremos que las familias vengan a buscar buena variedad de precios para el inicio de clases y que, en ese mismo momento, puedan completar el calendario de vacunación, renovar el DNI o resolver un trámite municipal”, afirmó el intendente Francisco Lo Presti.
El esquema apunta no solo a aliviar el gasto familiar en útiles y vestimenta, sino también a fortalecer la identidad productiva del departamento y generar un espacio de encuentro comunitario antes del inicio de clases.
Operativo integral de servicios en Las Heras
En paralelo a la actividad comercial, la Municipalidad, junto al Gobierno provincial, desplegará un operativo de servicios desde las 10. Habrá stands de Salud con vacunación y control de presión arterial, mientras que el Registro Civil otorgará 30 turnos diarios por orden de llegada para trámites como DNI, pasaporte, certificaciones y actas.
También se podrá realizar la validación de identidad en “Mi Argentina”, consultar pagos del Programa Progresar y acceder a asesoramiento de Rentas Municipal, Reclamos y Defensa del Consumidor. Además, únicamente el martes 24 desde las 10 estará presente el programa Garrafa en tu Barrio, con venta de garrafas subsidiadas.
La Gran Feria Escolar “Regreso a Clases” se consolida así como una de las propuestas más amplias de la provincia en la previa del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de garantizar que niños, niñas y jóvenes comiencen las clases con todo lo necesario y con un Estado municipal cercano a sus necesidades.