Gran feria escolar en Las Heras: ofertas, trámites y vacunación en el Predio Los Pescadores

La Municipalidad de Las Heras presentó oficialmente la Gran Feria Escolar “Regreso a Clases”, una propuesta que busca acompañar a las familias en la previa del ciclo lectivo 2026 con precios accesibles y múltiples servicios en un mismo espacio.

El evento se desarrollará los días 23, 24, 27 y 28 de febrero, desde las 10, en el Predio Los Pescadores, ubicado en la intersección de Acceso Norte y calle Los Pescadores. Allí se concentrará una amplia oferta comercial y un operativo integral de atención al vecino.

La feria reunirá a más de 150 emprendedores locales que ofrecerán útiles escolares, indumentaria y calzado con valores directos de fábrica. Además, habrá un espacio recreativo para los más pequeños con propuestas como Cine Móvil durante la tarde.

Desde el municipio destacaron el impacto económico y social de la iniciativa. “Nuestro objetivo es estar donde el vecino nos necesita. Con esta feria impulsamos el trabajo genuino de nuestros emprendedores locales, dándoles una vidriera, y acercamos el Estado a la gente. Queremos que las familias vengan a buscar buena variedad de precios para el inicio de clases y que, en ese mismo momento, puedan completar el calendario de vacunación, renovar el DNI o resolver un trámite municipal”, afirmó el intendente Francisco Lo Presti.

El esquema apunta no solo a aliviar el gasto familiar en útiles y vestimenta, sino también a fortalecer la identidad productiva del departamento y generar un espacio de encuentro comunitario antes del inicio de clases.

Operativo integral de servicios en Las Heras

En paralelo a la actividad comercial, la Municipalidad, junto al Gobierno provincial, desplegará un operativo de servicios desde las 10. Habrá stands de Salud con vacunación y control de presión arterial, mientras que el Registro Civil otorgará 30 turnos diarios por orden de llegada para trámites como DNI, pasaporte, certificaciones y actas.

las heras Las Heras reúne a 150 emprendedores y suma servicios en un solo lugar. Prensa Municipalidad de Las Heras

También se podrá realizar la validación de identidad en “Mi Argentina”, consultar pagos del Programa Progresar y acceder a asesoramiento de Rentas Municipal, Reclamos y Defensa del Consumidor. Además, únicamente el martes 24 desde las 10 estará presente el programa Garrafa en tu Barrio, con venta de garrafas subsidiadas.

La Gran Feria Escolar “Regreso a Clases” se consolida así como una de las propuestas más amplias de la provincia en la previa del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de garantizar que niños, niñas y jóvenes comiencen las clases con todo lo necesario y con un Estado municipal cercano a sus necesidades.