Cuáles son los mayoristas de Mendoza que ofrecen hasta un 40% de descuento esta semana

Este lunes comenzó en todo el país una semana implacable que servirá para incrementar las ventas con descuentos y promociones imperdibles. Se trata de la Black Week que llega a varias cadenas de supermercados mayoristas . Dónde conseguir hasta un 40% de descuento en Mendoza.

La iniciativa fue lanzada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre . Lo que busca es levantar un alicaído consumo en este 2025, ya que los argentinos cada vez compran menos.

La propuesta agrupa a varias cadenas locales: Basualdo, Buj Mayorista, Yaguar, Maxiconsumo, Segal, Makro, Oscar David y La Yunta. Esta última no se encuentra en el Gran Mendoza, sino que cuenta con una presencia fuerte en la zona sur de la provincia.

Durante estos días, los clientes podrán acceder a precios con descuento y promociones en alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene personal y perfumería.

Según CADAM, el objetivo es reactivar el consumo y fortalecer los vínculos entre las fábricas, los distribuidores y los mayoristas.

Este impulso surge en un contexto complejo: durante los primeros seis meses de 2025, las ventas en el canal mayorista experimentaron una caída significativa. Desde la cámara empresaria, alertan además sobre la debilidad del poder adquisitivo, la presión impositiva y los costos operativos, y reclaman una reforma laboral y fiscal para aliviar la carga sobre el sector.

Según los mayoristas, la “Black Week” no solo servirá para aumentar las ventas: también podría transformar sus balances, pasando de números rojos a negros, gracias a los acuerdos promocionales que se han alcanzado con industrias proveedoras.