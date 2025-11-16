Presenta:

Comienza una semana con descuentos de hasta 40% en un sector de consumo masivo

El consumo muestra escenarios diversos. Algunos rubros tienen una recuperación de las ventas, mientras que otros requieren atraer a los consumidores con descuentos ante la menor actividad.

MDZ Dinero

El consumo muestra un retroceso en algunos rubros masivos.

Archivo MDZ

Desde este lunes hasta el domingo 23 de noviembre, autoservicios y distribuidores con apoyo de las industrias, llevarán a cabo una semana de promociones de hasta el 40%.

Según estimaciones privadas, las ventas mayoristas cayeron 5,4% en el primer semestre y con esta acción, esperan generar un efecto multiplicador que beneficie a toda la cadena: desde el fabricante al distribuidor y el mayorista, hasta llegar al comercio de cercanía y al consumidor final.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad.

Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo.

Inspirado en el concepto de los populares eventos "Black", se espera que las cuentas en "rojo" pasen a "negro" en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario.

"Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios", señalan desde Cadam.

Mientras esto sucede con el comercio mayorista, en el caso de los supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 0,3% interanual. Lo que implica una fuerte desaceleración de los que sucedió en los primeros meses de 2025. En el acumulado enero-agosto de 2025 hubo una variación creciente de 3,1% respecto a igual periodo de 2024.

Se trata del sexto mes consecutivo de variación negativa de las ventas intermensuales. Las bajas fueron en abril del 0,6%, en mayo del 0,2%, en junio de 0,3% y del 2,1% en julio.

Las ventas totales a precios corrientes, para agosto de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.107.204,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar", 55,1%; "Carnes", 52,3%; "Alimentos preparados y rotisería", 39,0%; y "Otros", 37,7%.

En agosto de 2025, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron del 15,5% de las ventas totales y muestra un aumento de 12,9% respecto a agosto de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito representaron el 26% de las ventas totales y una variación positiva de 20% respecto al mismo mes del año anterior.

