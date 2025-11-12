Supermercados lanzan una gran liquidación de freidoras de aire con descuentos del 60%
Hay supermercados que ofrecen jugosos descuentos en freidoras de aire. Cómo conseguir el producto a un bajo precio.
Varias cadenas de supermercados de la Argentina iniciaron una fuerte campaña de descuentos en freidoras de aire, con precios que parten desde $66.639 y rebajas que llegan al 60% en determinados modelos. Se trata de una oferta que puede ser muy útil para los clientes que buscan este tipo de productos hace años, ya que es un elemento codiciado.
La promoción incluye, además, opciones de financiación y cuotas sin interés, lo que convierte a esta liquidación en una oportunidad ideal para quienes buscan renovar sus electrodomésticos antes de fin de año.
Qué modelos están en oferta en supermercados
Las principales cadenas ofrecen una amplia variedad de freidoras con diferentes capacidades y características en Carrefour, Jumbo y ChangoMás:
Modelos compactos de 3,5 litros, ideales para hogares pequeños, con descuentos cercanos al 60 %.
Versiones más grandes, de 5 a 6 litros o más, de marcas reconocidas, con rebajas que rondan entre el 30 % y el 50 %.
En algunos casos, se incluyen promociones de cuotas sin interés o planes de pago extendido.
El objetivo de estas liquidaciones es reducir el stock acumulado y al mismo tiempo incentivar las ventas en un contexto económico donde los consumidores buscan precios accesibles y facilidades de pago.
Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más populares del momento gracias a su practicidad, rapidez y bajo consumo de aceite. Esto las transformó en un producto muy demandado durante los últimos años.
Las cadenas de supermercados aprovechan esa tendencia para impulsar el consumo con rebajas agresivas, especialmente de cara a las fiestas y los eventos de descuentos masivos como el Black Friday.
Antes de decidir la compra, conviene tener en cuenta algunos aspectos:
-
Comparar precios y funciones entre modelos similares, ya que no todas las ofertas representan el mismo nivel de calidad o capacidad.
Verificar la garantía, el servicio técnico y las políticas de devolución antes de confirmar la compra.
Evaluar si el modelo elegido tiene control digital o manual, cuántas funciones de cocción ofrece y su consumo energético.
Aprovechar las cuotas sin interés si están disponibles, ya que pueden hacer más accesible la compra.