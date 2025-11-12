Supermercados lanzan una gran liquidación de freidoras de aire con descuentos del 60%

Hay supermercados que ofrecen jugosos descuentos en freidoras de aire. Cómo conseguir el producto a un bajo precio.

La freidora de aire que está de oferta en supermercados.

Varias cadenas de supermercados de la Argentina iniciaron una fuerte campaña de descuentos en freidoras de aire, con precios que parten desde $66.639 y rebajas que llegan al 60% en determinados modelos. Se trata de una oferta que puede ser muy útil para los clientes que buscan este tipo de productos hace años, ya que es un elemento codiciado.

La promoción incluye, además, opciones de financiación y cuotas sin interés, lo que convierte a esta liquidación en una oportunidad ideal para quienes buscan renovar sus electrodomésticos antes de fin de año.

Qué modelos están en oferta en supermercados Las principales cadenas ofrecen una amplia variedad de freidoras con diferentes capacidades y características en Carrefour, Jumbo y ChangoMás:

Modelos compactos de 3,5 litros , ideales para hogares pequeños, con descuentos cercanos al 60 %.

Versiones más grandes, de 5 a 6 litros o más , de marcas reconocidas, con rebajas que rondan entre el 30 % y el 50 %.

En algunos casos, se incluyen promociones de cuotas sin interés o planes de pago extendido. El objetivo de estas liquidaciones es reducir el stock acumulado y al mismo tiempo incentivar las ventas en un contexto económico donde los consumidores buscan precios accesibles y facilidades de pago.

Las freidoras de aire siguen siendo un producto altamente demandado en eventos como el Hot Sale Foto: Shutterstock Las freidoras de aire siguen siendo un producto altamente demandado en eventos como el Hot Sale y ahora está con descuento en supermercados. Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más populares del momento gracias a su practicidad, rapidez y bajo consumo de aceite. Esto las transformó en un producto muy demandado durante los últimos años.