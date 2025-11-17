Pensiones no contributivas de Anses: cuánto se cobra en diciembre 2025 con aumento, bono y aguinaldo

En diciembre de 2025, las personas que cobran una pensión no contributiva tendrán un cierre de año con varias novedades en sus haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que estas prestaciones se actualizan con una suba del 2,34%, ajuste que surge de la movilidad previsional atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

A ese incremento se suman el refuerzo mensual de $70.000 y el medio aguinaldo, que terminan de definir cuánto entra en el bolsillo.

El refuerzo de Anses se mantiene fijo en $70.000, por lo que su valor pierde algo de terreno frente a la inflación. Por ese motivo, la mejora real que verán los distintos grupos de beneficiarios será apenas superior al aumento general. En el caso de las pensiones por discapacidad y por vejez, la suba efectiva se calcula en torno al 1,80%.

Para las madres de siete hijos, el incremento real estimado es levemente mayor, de aproximadamente 1,93%, siempre considerando el congelamiento del bono que se viene pagando mes a mes.

Con el nuevo ajuste, las pensiones no contributivas por discapacidad y por vejez pasan a un haber base de $238.615,71. Al sumar los $70.000 del bono y el medio aguinaldo, el total que se deposita en diciembre llega a $427.923,56. En el caso de las pensiones para madres de siete hijos, el monto mensual alcanza los $340.879,59. Si se incorporan el refuerzo extraordinario y el proporcional de aguinaldo, la cifra final asciende a $581.319,38.

Las Asignaciones de Pago Único y las de Pensiones No Contributivas se pagan a todos los documentos hasta el 10 de septiembre.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por su parte, queda en $272.703,67 de haber básico y llega a $479.055,50 al incluir los adicionales correspondientes al último mes del año.

Además, las titulares de pensiones para madres de siete hijos que tengan menores de edad o hijos con discapacidad siguen recibiendo de manera automática la Tarjeta Alimentar. Ese apoyo se otorga a partir del cruce de datos entre la Anses y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar un trámite extra. Se trata de un complemento que apunta a reforzar la compra de alimentos en los hogares más vulnerables, en un contexto de fuerte presión sobre el costo de vida.

Fechas de cobro según el número de documento según Anses

El calendario de pagos está establecido en la Resolución 1091/2024 de la Anses. Como es habitual, el orden de cobro se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 percibirán la prestación el martes 9 de diciembre. Los DNI que concluyen en 2 y 3 cobrarán el miércoles 10. El jueves 11 será el turno de las terminaciones 4 y 5. Finalmente, el viernes 12 se completará el cronograma con los documentos que finalizan en 6, 7, 8 y 9.

Desde el inicio del calendario, las personas beneficiarias pueden consultar cuánto van a cobrar y qué conceptos integran su recibo a través de Mi Anses. Para hacerlo, deben ingresar con su Clave de la Seguridad Social y revisar allí el detalle de los haberes, los importes actualizados, los descuentos aplicados y la fecha exacta de pago. De esa manera, cada titular puede planificar mejor sus gastos de fin de año y verificar que los montos liquidados coincidan con lo previsto por el organismo previsional.