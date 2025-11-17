Aguinaldo para jubilados de cuánto será y cuánto cobrarán en total en dicimebre

El aguinaldo de diciembre llegará con aumento y posible bono para jubilados y pensionados de Anses, por lo que el ingreso total de fin de año será mucho más alto que un mes habitual.

El aguinaldo de diciembre se pagará junto con los haberes mensuales y el posible bono para los jubilados y pensionados de Anses.

Llega fin de año y con él uno de los pagos más esperados: el aguinaldo. Para los jubilados y pensionados de Anses, el Sueldo Anual Complementario de diciembre de 2025 representará un refuerzo clave, ya que se suma al haber mensual y al bono que el organismo viene otorgando de forma habitual, conformando así uno de los ingresos más altos del año.

Qué es el aguinaldo y cómo se calcula en el caso de los jubilados El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), se paga en dos mitades: una cuota en junio y otra en diciembre. Cada una representa el 50% de la mejor remuneración mensual cobrada durante el semestre correspondiente. En términos simples: se toma el haber más alto que el jubilado o pensionado percibió entre julio y diciembre y se calcula la mitad. Si, por ejemplo, el ingreso más elevado del segundo semestre fue de $400.000, el aguinaldo de diciembre será de $200.000 adicionales a lo que se cobre ese mes.

Este aguinaldo se suma a haberes que llegan con un incremento del 2,3% en diciembre, que se acumula con las subas de octubre (1,9%) y noviembre (2,1%), de acuerdo con el Decreto 274/2024, que reemplazó la anterior fórmula de movilidad previsional trimestral.

Muchos jubilados se preguntan si el bono de $70.000 entra en el aguinaldo. Foto: Shutterstock Con aumentos, bono y aguinaldo, la jubilación mínima de diciembre puede superar los $580.000 en el caso de los beneficiarios de Anses. Shutterstock Aguinaldo: hasta cuándo lo deben pagar en diciembre La normativa vigente establece que el pago del aguinaldo de diciembre debe realizarse como fecha tope el 18 de diciembre. Muchas empresas privadas y organismos públicos suelen adelantar la acreditación para acompañar las compras de las fiestas y evitar demoras administrativas.

En el caso de los jubilados y pensionados de Anses, el medio aguinaldo se liquida junto con el haber mensual de diciembre. Es decir, en un mismo depósito se verá reflejado el monto de la jubilación o pensión, el eventual bono extraordinario y el SAC, de acuerdo con el calendario de pagos que el organismo previsional dará a conocer de manera oficial.