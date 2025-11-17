Aguinaldo para jubilados de cuánto será y cuánto cobrarán en total en dicimebre
El aguinaldo de diciembre llegará con aumento y posible bono para jubilados y pensionados de Anses, por lo que el ingreso total de fin de año será mucho más alto que un mes habitual.
Llega fin de año y con él uno de los pagos más esperados: el aguinaldo. Para los jubilados y pensionados de Anses, el Sueldo Anual Complementario de diciembre de 2025 representará un refuerzo clave, ya que se suma al haber mensual y al bono que el organismo viene otorgando de forma habitual, conformando así uno de los ingresos más altos del año.
Qué es el aguinaldo y cómo se calcula en el caso de los jubilados
El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), se paga en dos mitades: una cuota en junio y otra en diciembre. Cada una representa el 50% de la mejor remuneración mensual cobrada durante el semestre correspondiente. En términos simples: se toma el haber más alto que el jubilado o pensionado percibió entre julio y diciembre y se calcula la mitad. Si, por ejemplo, el ingreso más elevado del segundo semestre fue de $400.000, el aguinaldo de diciembre será de $200.000 adicionales a lo que se cobre ese mes.
Este aguinaldo se suma a haberes que llegan con un incremento del 2,3% en diciembre, que se acumula con las subas de octubre (1,9%) y noviembre (2,1%), de acuerdo con el Decreto 274/2024, que reemplazó la anterior fórmula de movilidad previsional trimestral.
Aguinaldo: hasta cuándo lo deben pagar en diciembre
La normativa vigente establece que el pago del aguinaldo de diciembre debe realizarse como fecha tope el 18 de diciembre. Muchas empresas privadas y organismos públicos suelen adelantar la acreditación para acompañar las compras de las fiestas y evitar demoras administrativas.
En el caso de los jubilados y pensionados de Anses, el medio aguinaldo se liquida junto con el haber mensual de diciembre. Es decir, en un mismo depósito se verá reflejado el monto de la jubilación o pensión, el eventual bono extraordinario y el SAC, de acuerdo con el calendario de pagos que el organismo previsional dará a conocer de manera oficial.
Cuánto cobrarán los jubilados con aguinaldo y bono en diciembre
Con la suba de diciembre, el haber mínimo para los jubilados quedará en $340.746,35. Si se confirma el pago de un bono extraordinario de $70.000, la mínima pasará a $410.746,35.
Al incorporarse el medio aguinaldo, los números quedan así.
Jubilación mínima:
- Haber base: $340.746,35.
- Haber con bono: $410.746,35.
- Total con medio aguinaldo: $581.119,35, ya que el SAC agrega un extra de $170.373.
Jubilación máxima:
- El haber máximo se proyecta en $2.292.900,39.
- Sobre ese monto también se suma el medio aguinaldo de diciembre, lo que implica un refuerzo relevante para quienes cobran en la punta más alta del sistema.
Pensiones no contributivas (invalidez o vejez):
- Nuevo haber: $238.522,44.
- Haber con bono: $308.522,44.
- Con medio Sueldo Anual Complementario, el ingreso total de diciembre asciende a $427.783,66.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Haber con aumento: $272.597,08.
- Haber más bono: $342.597,08.
- Puesto el medio aguinaldo sobre la mesa, el total que se cobrará en diciembre llega a $478.895,62.
Madres de siete hijos:
- El beneficio se equipara a la jubilación mínima, por lo que el haber queda en $340.746,35.
- Con el bono, el monto sube a $410.746,35.
- Si se incluye el medio aguinaldo, el total de diciembre también alcanza los $581.119,35.
De esta manera, el aguinaldo de diciembre, sumado a los aumentos por movilidad y al posible bono extraordinario, se convierte en un ingreso clave para que jubilados, pensionados, titulares de PUAM y madres de siete hijos puedan afrontar los gastos de fin de año, las fiestas y, en muchos casos, ponerse al día con deudas o destinar una parte al ahorro.