Calendario de pagos de Anses: quiénes comienzan a cobrar desde el lunes 17 y cuánto reciben
Tras el feriado, Anses retoma el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará el lunes 17 de noviembre el calendario de pagos, ya que el lunes es feriado y no habrá acreditaciones. Este mes, las prestaciones llegan con un incremento del 2,08 por ciento, en línea con la inflación de septiembre informada por el Indec.
El ajuste responde a la Ley de Movilidad, que establece actualizaciones mensuales para evitar que jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sigan perdiendo poder adquisitivo. Además, en noviembre continúa el bono de 70 mil pesos, que se deposita de manera automática junto con el haber.
Este refuerzo corresponde a quienes perciben la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Cómo quedan los montos de noviembre
- Jubilación mínima: $403.052,70 (compuesta por $333.052,70 de haber base + bono de $70.000).
- PUAM: $336.442,16 (incluye bono de $70.000).
- PNC por invalidez o vejez: $303.136,88 (incluye bono de $70.000).
Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran a partir del martes diecisiete
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre