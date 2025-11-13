Presenta:

Anses: los nuevos montos mínimos y máximos de jubilaciones en diciembre

En diciembre, Anses aplicará un aumento para los jubilados y pensionados, junto con el pago del bono y el medio aguinaldo.

En diciembre los jubilados de Anses cobrarán aumento, bono y medio aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá novedades para jubilados y pensionados en diciembre. Con los datos de inflación de noviembre ya se puede estimar el porcentaje de aumento que marca la ley de movilidad, al que se suman el pago del bono extraordinario y el medio aguinaldo, lo que impactará directamente en los haberes del último mes del año.

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,3 por ciento. De acuerdo con la normativa vigente, ese será el incremento que recibirán los beneficiarios. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $327.707,93 a unos $334.600, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 2,1 millones de pesos.

El aguinaldo es equivalente al 50 por ciento del mejor haber del semestre.&nbsp;

Anses: cómo quedarán los haberes con bono y aguinaldo

Al sumar los adicionales, los montos que recibirán los jubilados quedarían de la siguiente forma aproximada:

  • Jubilación mínima con bono: alrededor de $410.000

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) con bono: cerca de $342.000

  • PNC (Pensiones No Contributivas) con bono: en torno a $308.000

  • Aguinaldo proporcional: cerca de $170.000

En conjunto, quienes perciban la mínima podrían superar los $580.000 en diciembre, considerando el haber, el bono y el aguinaldo.

Cuándo se cobran los haberes

El calendario de pagos de diciembre de Anses comenzará, como es habitual, en la segunda semana del mes y se organizará según la terminación del número de DNI. El cronograma completo se publicará en los próximos días en el sitio oficial del organismo.

