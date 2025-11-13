Anses confirmó los pagos para este jueves: con DNI conocé si hoy cobrás

Anses continúa este jueves 13 de noviembre su calendario de pagos, ordenado por terminación del Documento Nacional de Identidad.

La Anses continúa con el calendario de pagos este jueves y hoy se pagan múltiples beneficios a jubilados y pensionados. Como de costumbre la Anses abona estas ayudas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobren hoy verán un incremento en sus haberes respecto al mes anterior, ya que desde noviembre rige un aumento del 2,1%.

Estas son las prestaciones que Anses paga hoy Anses acredita haberes y asignaciones con orden por terminación de DNI. Qué se cobra este jueves según la Anses Una de las ayudas que la Anses activa hoy es el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminados en 6 y 7. A su vez, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagan a los DNI finalizados en 3.

También se depositan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para DNI 3; bajo la misma terminación se abonan SUAF (Asignación Familiar por Hijo) y la AUE (Asignación Universal por Embarazo), que completan el cuadro de pagos de la jornada.

Estas son otras ayudas de la ANSES que no dependen de la terminación del DNI: