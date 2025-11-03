Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre con aumento y bono para jubilados
La Anses publicó el calendario de pagos de noviembre de 2025. Este mes los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,08% y un bono.
Comenzó noviembre y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a todas las prestaciones sociales del mes. Como cada período, el cronograma se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios e incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento y adopción) y el Seguro por Desempleo.
En el penúltimo mes del año, las prestaciones de la Anses recibirán un incremento del 2,08%, en sintonía con la inflación registrada por el INDEC en septiembre. Según informó el organismo previsional, el ajuste se realiza tomando en cuenta el índice de precios con dos decimales, lo que permite actualizar de forma precisa los haberes de los beneficiarios.
Además, el Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial. Se trata de un refuerzo no remunerativo destinado a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y evitar una pérdida en los ingresos reales.
Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber más el bono de $70.000). En tanto, la jubilación máxima alcanza los $2.241.788,48. Por su parte, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) se eleva a $336.520,52 y las PNC por invalidez o vejez a $303.205,46.
Los incrementos también se reflejan en las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $95.752,80 brutos, de los cuales se cobra el 80% ($76.602,24) y el resto se libera tras la presentación de la Libreta AUH.
Este es el calendario de pagos de la Anses
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre .
SUAF (Asignación Familiar por Hijo)
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.
No todas las prestaciones de la Anses dependen de la terminación del DNI. Algunas asignaciones se abonan por tramos, lo que significa que todas las personas que las perciben cobran dentro de un mismo período, sin importar el número final de su documento. A continuación, el detalle completo:
- Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 de noviembre al jueves 20 de noviembre.
- Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 de noviembre al viernes 28 de noviembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 de noviembre al viernes 28 de noviembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del lunes 10 de noviembre al jueves 20 de noviembre.