Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre con aumento y bono para jubilados

La Anses publicó el calendario de pagos de noviembre de 2025. Este mes los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,08% y un bono.

El nuevo calendario de pagos de la Anses incluye todas las prestaciones sociales de noviembre de 2025.

Comenzó noviembre y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a todas las prestaciones sociales del mes. Como cada período, el cronograma se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios e incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento y adopción) y el Seguro por Desempleo.

En el penúltimo mes del año, las prestaciones de la Anses recibirán un incremento del 2,08%, en sintonía con la inflación registrada por el INDEC en septiembre. Según informó el organismo previsional, el ajuste se realiza tomando en cuenta el índice de precios con dos decimales, lo que permite actualizar de forma precisa los haberes de los beneficiarios.

Además, el Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial. Se trata de un refuerzo no remunerativo destinado a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y evitar una pérdida en los ingresos reales.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber más el bono de $70.000). En tanto, la jubilación máxima alcanza los $2.241.788,48. Por su parte, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) se eleva a $336.520,52 y las PNC por invalidez o vejez a $303.205,46.

Los incrementos también se reflejan en las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $95.752,80 brutos, de los cuales se cobra el 80% ($76.602,24) y el resto se libera tras la presentación de la Libreta AUH.