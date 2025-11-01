Anses: el nuevo monto para jubilados que cobran la mínima en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga un aumento y bono en el mes de noviembre para jubilados que reciben la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un nuevo aumento para jubilados y pensionados que perciben la mínima, en el marco de la fórmula de movilidad que actualiza los haberes todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El incremento será del 2,01%, en línea con la inflación registrada por el Indec durante septiembre. De esta manera, la jubilación mínima pasará a $333.151, aunque con el bono refuerzo de $70.000, el total a cobrar en noviembre será de $403.151.

Aquellos jubilados que perciban haberes superiores también recibirán una parte proporcional del bono hasta alcanzar ese monto final, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores.

Anses: otros beneficios que también aumentan El aumento no solo alcanza a los jubilados y pensionados del sistema general. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez pasarán a $303.136,88 con el refuerzo incluido. Por su parte, las PNC para madres de siete hijos o más, que perciben un haber equivalente a la mínima, alcanzarán los $403.052,70.

Desde Anses recordaron que el calendario de pagos de noviembre se desarrollará entre el 10 y el 20 de noviembre, comenzando por los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y continuando de manera escalonada según el número de documento.