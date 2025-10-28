Anses aumenta la AUH en noviembre: cuánto se cobra y qué extras se suman
Anses actualiza la AUH en noviembre con un aumento del 2,1% y suma beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,1% en las asignaciones familiares y universales a partir de noviembre de 2025, en línea con la inflación de septiembre. El ajuste se realiza bajo la actual Ley de Movilidad, que actualiza los haberes en función del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Con este incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $120.066 por menor, aunque los beneficiarios percibirán $95.958 en mano, ya que el 20% restante se retiene y se abona a fin de año tras acreditar la asistencia escolar y los controles de salud. En tanto, la AUH por hijo con discapacidad asciende a $389.808.
Refuerzos adicionales de Anses
Además del aumento mensual, quienes reciben la AUH cobran automáticamente otros dos beneficios que refuerzan el ingreso familiar:
- Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 por tres o más.
- Complemento Leche: $45.142 mensuales para niños de hasta 3 años.
Estos montos se acreditan de manera automática en la misma cuenta donde se deposita la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo saber cuándo se cobra
Las fechas exactas de cobro se publican en el calendario mensual de Anses, ordenadas por el último número del DNI del titular. Se puede consultar desde la web oficial, ingresando a la sección “Calendario de pagos”, o desde la aplicación Mi Anses.
Un refuerzo clave para fin de año
Con este incremento y los beneficios complementarios, las familias que cobran la AUH pueden superar los $193.000 por hijo, dependiendo de su situación familiar y si acceden a los extras.
El aumento llega en un contexto de desaceleración de la inflación, aunque los ingresos reales todavía se mantienen por debajo del costo de vida en la mayoría de las provincias.