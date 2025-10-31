A horas de que inicie noviembre, Anses confirmó una información vital para jubilados

En horas, el undécimo mes del año 2025 comenzará a habitar la vida de los argentinos y, con él, empezará la cuenta regresiva para el inicio del ciclo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). Se trata de un cronograma que tiene que ser respetado porque los beneficiarios organizan su economía en base al mismo.

El organismo público nacional está dentro de la órbita del ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello que, en los próximos días procederá a cumplir con el pago de haberes y asignaciones a ciento de miles de beneficiarios.

De esta forma, las fechas de pago para el mes de noviembre de la Anses se hará efectiva desde el lunes 10 de noviembre.

El grupo de jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo serán los primeros percibir el dinero en sus cuentas bancarias.

Asimismo, tal y como indica el calendario informado para noviembre y, como se esquematiza mes a mes, aquellas personas cuyo DNI finalice en 0 van a cobrar el 10 del 11 y, los días subsiguientes se irá abonando a todas las terminaciones de documento hasta completar el cronograma.

Una vez finalizado el pago a estos grupos, será el turno de quienes superan un haber mínimo. A partir del 20 de noviembre, iniciando con los DNI terminado en 0 y 1.

Calendario Anses para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Anses, pesos argentinos Anses definió el calendario de pagos. Shutterstock

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Cuándo se cobra la AUH en noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo son dos ítems clave para los beneficiarios y así se cobrarán en el mes que inicia este sábado.

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento

10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento

12 de noviembre al 10 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento

10 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo