Créditos ANSES: 3 teléfonos ideales para jubilados que podés comprar en 2025

¿Sos jubilado y buscás un celular? Aprovechá los créditos ANSES y conocé los teléfonos más fáciles de usar, con botones grandes y botón de emergencia (SOS).

Los créditos ANSES permiten a los jubilados acceder a teléfonos adaptados a sus necesidades.

Ya pasaron las elecciones legislativas en Argentina, y la inestabilidad cambiaria y económica es una realidad que golpea a todos los bolsillos. No obstante, los créditos que ofrece la ANSES siguen siendo una herramienta ideal para que jubilados y pensionados puedan acceder a una financiación que les permita comprar un teléfono que se adapte a sus necesidades.

Elegir un celular para un adulto mayor no es buscar el más potente, sino el más práctico y seguro. La clave está en la facilidad de uso, pantallas grandes y funciones de emergencia. Por suerte, hay tres modelos en el mercado que cumplen estos requisitos y son accesibles mediante las líneas de financiamiento vigentes.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Con los créditos ANSES, los jubilados pueden financiar sus teléfonos en cómodas cuotas fijas. ANSES ¿Qué debe tener un teléfono para jubilados? Antes de mirar modelos, es vital entender qué características son las que realmente importan. No se trata de cuánta cámara tengan, sino de su accesibilidad. Las claves son:

Botones físicos grandes: Para personas con poca destreza o problemas de visión.

Para personas con poca destreza o problemas de visión. Pantalla amplia y con buena iluminación: Para facilitar la lectura de textos.

Para facilitar la lectura de textos. Interfaz sencilla: Menús claros y con pocas opciones que puedan confundir.

Menús claros y con pocas opciones que puedan confundir. Volumen alto: Para compensar posibles dificultades auditivas.

Para compensar posibles dificultades auditivas. Batería de larga duración: Para evitar la preocupación de la carga diaria.

Para evitar la preocupación de la carga diaria. Botón de emergencia (SOS): Para una comunicación rápida en caso de necesidad. Créditos ANSES Los créditos ANSES permiten a los jubilados acceder a teléfonos adaptados a sus necesidades. Los 3 teléfonos recomendados que podés financiar Con esas características en mente, hay tres teléfonos que destacan por su simpleza y que suelen estar incluidos en los planes de ANSES o se pueden adquirir con sus créditos:

Alcatel 20.45X: El más popular por su simplicidad. Tiene botones físicos grandes, una pantalla clara de 2.4 pulgadas, radio FM y, lo más importante, un botón SOS para emergencias. Es el más recomendado por su precio y facilidad de uso.

El más popular por su simplicidad. Tiene botones físicos grandes, una pantalla clara de 2.4 pulgadas, radio FM y, lo más importante, un botón SOS para emergencias. Es el más recomendado por su precio y facilidad de uso. Samsung Galaxy A03 Core: Para los jubilados que se animan a un smartphone. Ofrece una gran pantalla de 6.5 pulgadas, ideal para ver fotos o usar WhatsApp, pero con una interfaz simplificada (modo fácil) y una potente batería de 5.000 mAh.

Para los que se animan a un smartphone. Ofrece una gran pantalla de 6.5 pulgadas, ideal para ver fotos o usar WhatsApp, pero con una interfaz simplificada (modo fácil) y una potente batería de 5.000 mAh. Nokia 105: Un clásico indestructible. Es básico, resistente, con botones grandes y linterna. Su única función es comunicar, y lo hace a la perfección con una batería que dura semanas. Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Es fundamental revisar mi ANSES para conocer el estado de los créditos y el pago de las cuotas. ANSES Cómo funcionan los créditos ANSES para la compra Acceder a estos teléfonos es más fácil con las herramientas de ANSES. Para usar los créditos o beneficios, es clave verificar los planes vigentes y las tiendas autorizadas. Una vez solicitado el préstamo.