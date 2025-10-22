¿Por qué un teléfono celular es tan caro en Argentina?: 3 claves para ganarle a la inflación
Comprar teléfonos en Argentina es un desafío. Te explicamos los motivos detrás de los precios y te damos consejos clave para combatir la inflación y hacer una compra inteligente.
En Argentina, cambiar el teléfono celular se convirtió en los últimos años en toda una decisión financiera y familiar. La constante inflación y la volatilidad del dólar hacen que los precios de cualquier de los equipos se vena ‘inflados’ y parezcan inalcanzables. Esto genera una pregunta recurrente entre los consumidores: ¿por qué son tan caros los teléfonos en nuestro país?
Para contestar esa pregunta, deberíamos considerar un ‘cóctel’ de factores económicos, impositivos y logísticos que, en conjunto, encarecen el valor final de los dispositivos. Sin embargo, comprender estas causas es el primer paso para encontrar estrategias efectivas que te permitan renovar tu equipo sin que tu bolsillo sufra en el intento.
El ‘combo’ fatal: Impuestos, dólar e inflación
El precio que ves en la vidriera es el resultado de una larga cadena de sobrecostos. En primer lugar, están los impuestos de importación, que gravan los componentes o los equipos terminados que llegan del exterior. A esto se suma una alta carga impositiva interna que afecta a toda la cadena de comercialización en Argentina.
Luego, entra en juego el dólar. Como la mayoría de los teléfonos y sus partes se pagan en moneda extranjera, la devaluación constante del peso y la incertidumbre cambiaria obligan a los importadores y vendedores a cubrirse, trasladando ese riesgo al precio final. Finalmente, la inflación galopante hace que los comercios remarquen los precios pensando no en el costo actual, sino en cuánto les costará reponer ese stock en el futuro.
Cómo comprar teléfonos y no morir en el intento
Aunque el panorama es complejo, no todo está perdido. Ser un consumidor informado es la mejor herramienta para ahorrar. Aquí te dejamos tres consejos clave:
- Aprovechá las cuotas sin interés: En un contexto de alta inflación, la financiación es tu mejor aliada. Las promociones bancarias te permiten licuar el costo de la compra con el paso de los meses. Comprar en un pago, aunque parezca más barato, a menudo no es la opción más inteligente.
- Buscá los ‘Fabricado en Tierra del Fuego’: Muchos teléfonos de marcas líderes como Samsung y Motorola se ensamblan en Argentina. Estos modelos suelen tener un precio más competitivo al estar exentos de ciertos impuestos de importación y, a menudo, cuentan con mejor financiación.
- Usá el ‘Plan Canje’ y esperá las ofertas: Las marcas y las grandes cadenas de retail ofrecen programas de ‘Plan Canje’, donde entregás tu teléfono viejo como parte de pago. Combinar esto con eventos de descuentos como el Hot Sale o el CyberMonday puede generar un ahorro de hasta el 40% o 50%
El desafío de comprar tecnología en Argentina
El alto costo de los teléfonos en Argentina es un reflejo directo de la inestabilidad macroeconómica del país. No se trata de un problema de un solo sector, sino de una realidad que atraviesa a todos los bienes importados o con componentes dolarizados.
Mientras este contexto no cambie, la mejor defensa para el consumidor seguirá siendo la información y la paciencia. Comparar precios, aprovechar la financiación y ser estratégico con el momento de la compra son habilidades esenciales.