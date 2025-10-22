¿Por qué un teléfono celular es tan caro en Argentina?: 3 claves para ganarle a la inflación

Comprar teléfonos en Argentina es un desafío. Te explicamos los motivos detrás de los precios y te damos consejos clave para combatir la inflación y hacer una compra inteligente.

Comprar un teléfono en Argentina se ha convertido en una carrera contra la inflación y el dólar.

En Argentina, cambiar el teléfono celular se convirtió en los últimos años en toda una decisión financiera y familiar. La constante inflación y la volatilidad del dólar hacen que los precios de cualquier de los equipos se vena ‘inflados’ y parezcan inalcanzables. Esto genera una pregunta recurrente entre los consumidores: ¿por qué son tan caros los teléfonos en nuestro país?

Para contestar esa pregunta, deberíamos considerar un ‘cóctel’ de factores económicos, impositivos y logísticos que, en conjunto, encarecen el valor final de los dispositivos. Sin embargo, comprender estas causas es el primer paso para encontrar estrategias efectivas que te permitan renovar tu equipo sin que tu bolsillo sufra en el intento.

Inflación-Teléfonos-Argentina - Interna 1 La constante inflación obliga a remarcar precios, encareciendo todos los teléfonos en Argentina. shutterstock El ‘combo’ fatal: Impuestos, dólar e inflación El precio que ves en la vidriera es el resultado de una larga cadena de sobrecostos. En primer lugar, están los impuestos de importación, que gravan los componentes o los equipos terminados que llegan del exterior. A esto se suma una alta carga impositiva interna que afecta a toda la cadena de comercialización en Argentina.

Luego, entra en juego el dólar. Como la mayoría de los teléfonos y sus partes se pagan en moneda extranjera, la devaluación constante del peso y la incertidumbre cambiaria obligan a los importadores y vendedores a cubrirse, trasladando ese riesgo al precio final. Finalmente, la inflación galopante hace que los comercios remarquen los precios pensando no en el costo actual, sino en cuánto les costará reponer ese stock en el futuro.

¿Por qué un teléfono celular es tan caro en Argentina?: 3 claves para ganarle a la inflación Comprar un teléfono en Argentina se ha convertido en una carrera contra la inflación y el dólar. Cómo comprar teléfonos y no morir en el intento Aunque el panorama es complejo, no todo está perdido. Ser un consumidor informado es la mejor herramienta para ahorrar. Aquí te dejamos tres consejos clave: