Pachu Peña: "Se dejó de lado el humor, por eso la gente se vuelca a ver cosas de antes"

Del furor de Videomatch al streaming y las redes sociales, la carrera de Pachu Peña atraviesa más de tres décadas de humor en Argentina . En ese recorrido hubo viajes improvisados para entrevistas, personajes inolvidables y programas que quedaron grabados en la memoria colectiva.

En una charla con MDZ, el humorista recordó cómo eran los días de trabajo en la época dorada de la televisión, habló del fenómeno de Sin Codificar y reflexionó sobre cómo cambiaron los límites del humor con el paso del tiempo.

También se refirió a su presente profesional, su paso por el streaming, los nuevos proyectos que prepara con Pablo Granados y el vínculo con un público joven que hoy vuelve a descubrir aquellos clásicos a través de las redes.

Al repasar los comienzos de su carrera, el humorista vuelve inevitablemente a Videomatch, el programa que marcó a toda una generación y que también definió gran parte de su recorrido profesional.

“Fue una etapa maravillosa, siempre la recuerdo con mucho afecto y cariño hacia ese gran programa que cautivaba a la audiencia argentina y también a donde llegaba, Uruguay, Paraguay”, recordó. Según explicó, el formato tenía algo distinto a lo que se veía en televisión en ese momento: “Era muy divertido, muy dinámico y con algo que no se veía. Era otro tipo de humor, quizás novedoso por aquel entonces, y fue furor”.

También destacó el ritmo de trabajo que tenían durante esos años y la relación con Pablo Granados, con quien compartió gran parte de esa etapa. “Era mucho trabajo con Pablo, arrancar temprano y no saber a qué hora terminar. O al otro día te decían que te ibas de viaje sin saberlo. Así era nuestra vida, pero la disfrutamos a full”.

Viajes inesperados y anécdotas de una televisión que no tenía guion

En esos años, el programa también le permitió viajar y realizar entrevistas con figuras del deporte y el espectáculo. Sin embargo, muchas veces esos viajes surgían de manera completamente improvisada.

“Un día me llama el productor y me dice: ‘¿Dónde estás?’. Yo estaba haciendo trámites en el centro y me dice: ‘A las cuatro nos vamos para Italia’”, contó entre risas.

El viaje terminó convirtiéndose en una anécdota particular. “Tuve que volver, agarrar el pasaporte, un par de remeras, calzoncillos, cepillo de dientes y salir. Fuimos a Roma para hacer una nota con Crespo y Batistuta, pero al final Marcelo estaba peleado y no quiso arrancar”. La conclusión del viaje fue tan inesperada como su inicio. “Fue un viaje al pedo, se podría decir. Fuimos a Roma a comer fideos, pizza, tomar un fernet y pegamos la vuelta. Una noche sola estuvimos”.

Sin Codificar y el humor sin filtro: “A veces pensaba que nos iban a echar”

Después de Videomatch, muchos de sus integrantes se reencontraron en Sin Codificar, un programa que también se convirtió en un fenómeno de audiencia. Ahí, destacó la falta de programas humorísticos en la actualidad y ese furor que volvió a tener años después: "Se dejó del lado el humor y eso también creo que la gente se vuelca a ver cosas de antes".

Para él, el clima de trabajo fue una de las claves del éxito. “Siempre digo que Sin Codificar era como ir a un club. Ibas con el bolso, te cambiabas en el vestuario y salías a jugar con amigos”, explicó.

El programa también se caracterizaba por una libertad que hoy parece más difícil de encontrar en televisión. “A veces terminaba el programa y yo decía: ‘acá tiene que haber un llamado, acá nos van a llamar los directivos y nos echan´, o terminar el programa y estabas esperando el telegrama, porque a veces se nos soltaba la cadena, y era complicado", recordó.

Pachu Peña - Recorte 1 Santiago Aulicino/MDZ

Sin embargo, asegura que ese estilo también conectaba con el público. “A la gente le gustaba ese enfado, lo aceptaba y lo recibía muy bien. Y hoy todavía te lo agradecen”.

Los límites del humor y el motor para seguir: “Mientras haya respeto, el humor puede fluir”

Con el paso del tiempo, el humor también fue cambiando y adaptándose a nuevas sensibilidades. En ese contexto, el humorista reconoce que hubo ajustes, aunque sostiene que la esencia sigue siendo la misma.

“Entendimos la regla de juego, lo que es el respeto hacia el otro, sobre todas las cosas. Mientras entiendas eso, el humor puede fluir”, explicó. En ese sentido, señaló que no fue necesario transformar completamente el estilo que venían haciendo, aunque sí revisar ciertos contenidos.

“No hubo que hacer grandes cambios comparado con lo que veníamos haciendo antes, pero si un chiste era machista lo sacabas, o si pensabas que podías herir a alguien también lo sacabas. Y vamos por otro lado, por ahí más naif con algunas cosas”. Al mismo tiempo, considera que sigue existiendo público para distintos tipos de humor. “Hay humoristas que hacen stand-up y son muy ácidos. A veces veo recortes y digo: ‘¿cómo pudo haber dicho eso?’. Pero escuchás a la gente que se ríe y aplaude. Entonces hay público para todo”.

Donde, a la hora de repasar su carrera, asegura que el principal impulso para seguir trabajando sigue siendo el vínculo con la gente. “El cariño de la gente cuando te lo muestran en la calle o en las redes es lo que te motiva a seguir. Mientras tenga ganas de divertirme y que la gente se divierta, voy a seguir”.

Pachu Peña - Recorte 2 Santiago Aulicino/MDZ

Del streaming a los nuevos proyectos: “Si me voy a divertir, lo hago”

Con el paso del tiempo, el humorista también se adaptó a los nuevos formatos digitales. Uno de ellos fue el streaming, donde participó durante un tiempo en Luzu. “El streaming es como una radio transmitida en vivo, pero con más libertad”, explicó. Según su mirada, ese formato logró captar especialmente al público joven: “Tiene mucha llegada a la audiencia juvenil”.

Actualmente, continúa explorando distintos espacios, entre radio, televisión y nuevos proyectos. “Hoy estoy haciendo radio y me siento muy cómodo. Yo me adapto a donde sea. Si sé que voy a hacer algo que puede divertir y que yo me voy a divertir, lo hago. Si no, no juego”.

Además, adelantó un nuevo proyecto junto a Pablo Granados: “Vamos a lanzar una miniserie en vertical para celular, con capítulos cortitos y con Eugenia Tobal. Va a ser muy divertido”.