Llega el primer Salón de vinos de España a la Argentina

SE podrán degustar vinos únicos. El encuentro se realizará el 9 de abril en La Rural y reunirá bodegas de distintas regiones de España.

El Salón de Vinos de España en Argentina reúne bodegas, especialistas y actores del sector en un mismo ámbito de degustación y encuentro profesional.

La primera edición se realizará el 9 de abril en La Rural, entre las 10 y las 19 horas. La jornada incluirá un espacio con mesas de exposición y degustación de vinos y un auditorio donde se llevarán a cabo dos masterclasses a cargo de Almudena Alberca, enóloga española y Master of Wine, la primera mujer de España en obtener esta distinción que representa el máximo reconocimiento internacional en conocimiento del vino.

unnamed - 2026-03-12T141808.855 Organizadores y referentes del primer Salón de vinos de España en la Argentina. Entre las bodegas confirmadas se encuentran Pago de Carraovejas, Verum, Izadi, Villacreces, Ossian, Pazo de Señorans, Vallformosa, Marqués de Murrieta, Matarromera, Remírez de Ganuza, Sierra Cantabria, Abadía Retuerta, Algueira, Palacios Vinos de Finca y Gil Family Estates, entre otras, además de proyectos en España liderados por argentinos como Mauricio Lorca, El Reventón (Adrianna Catena y Alejandro Vigil) y Castrelo das Pedras 1836 (Héctor y Pablo Durigutti).

Quién es la mendocina que organiza este salón de vinos El Salón de Vinos es organizado por Pilar Oltra, fundadora y CEO de los wine bars Vinology en Madrid, y Daniel Perchante, creador de Expediciones de Vinos.