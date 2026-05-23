Cinco maridajes especiales para festejar este 25 de mayo

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Bodega El Esteco invita a los argentinos a celebrar la identidad nacional a través de un recorrido sensorial por los paisajes de Cafayate.

Para este 25 de mayo , la bodega ha diseñado una propuesta de maridaje que une la nobleza de los platos típicos de la fecha con el carácter indomable y elegante de sus vinos de altura. Una selección de cinco etiquetas pensada para realzar los sabores de nuestra gastronomía más auténtica.

Para comenzar el ritual patrio, la estructura y frescura de este Blanc de Noirs es la compañía ideal para la empanada salteña cortada a cuchillo. Su acidez vibrante limpia el paladar y realza el especiado característico del comino y el pimentón de los valles.

humita y torrontes

Un clásico del norte argentino merece el varietal insignia de la región. El Old Vines Torrontés, proveniente de parrales antiguos, aporta notas florales y una elegancia cítrica que equilibra el dulzor natural del maíz y la cremosidad del queso.

Plato Principal: Locro Criollo y Altimus

locro y altimus

El plato fuerte del 25 de mayo exige un vino con cuerpo y complejidad. Altimus, el blend icónico de la bodega, ofrece la estructura necesaria para acompañar la contundencia del locro. Sus taninos firmes integran perfectamente la untuosidad del zapallo y los sabores intensos de los cortes cárnicos.

Parrilla: Asado de Tira y Don David Reserva Malbec

don david y asado

Para quienes optan por el fuego, el Don David Malbec representa la máxima expresión del varietal en altura. Su fruta roja madura y sus notas de crianza son el complemento natural para las carnes rojas a la brasa, logrando un maridaje clásico y equilibrado.

Postre: Vigilante o Pastelitos y Finca Notables Cabernet Sauvignon

finca notables y pastelitos

Para cerrar la jornada, la intensidad y las notas especiadas de Finca Notables Cabernet Sauvignon ofrecen un contraste fascinante con un postre de vigilancia (queso y dulce de cayote) o los tradicionales pastelitos criollos.