Cinco maridajes especiales para festejar este 25 de mayo
Una bodega referente de los Valles Calchaquíes propone un recorrido sensorial que une sus etiquetas con platos icónicos de la cocina argentina del 25 de mayo.
En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Bodega El Esteco invita a los argentinos a celebrar la identidad nacional a través de un recorrido sensorial por los paisajes de Cafayate.
Para este 25 de mayo, la bodega ha diseñado una propuesta de maridaje que une la nobleza de los platos típicos de la fecha con el carácter indomable y elegante de sus vinos de altura. Una selección de cinco etiquetas pensada para realzar los sabores de nuestra gastronomía más auténtica.
La Propuesta de Maridaje
Entrada: Empanadas Salteñas y El Esteco Blanc de Noirs
Para comenzar el ritual patrio, la estructura y frescura de este Blanc de Noirs es la compañía ideal para la empanada salteña cortada a cuchillo. Su acidez vibrante limpia el paladar y realza el especiado característico del comino y el pimentón de los valles.
Primer Plato: Humita en Chala y Old Vines Torrontés
Un clásico del norte argentino merece el varietal insignia de la región. El Old Vines Torrontés, proveniente de parrales antiguos, aporta notas florales y una elegancia cítrica que equilibra el dulzor natural del maíz y la cremosidad del queso.
Plato Principal: Locro Criollo y Altimus
El plato fuerte del 25 de mayo exige un vino con cuerpo y complejidad. Altimus, el blend icónico de la bodega, ofrece la estructura necesaria para acompañar la contundencia del locro. Sus taninos firmes integran perfectamente la untuosidad del zapallo y los sabores intensos de los cortes cárnicos.
Parrilla: Asado de Tira y Don David Reserva Malbec
Para quienes optan por el fuego, el Don David Malbec representa la máxima expresión del varietal en altura. Su fruta roja madura y sus notas de crianza son el complemento natural para las carnes rojas a la brasa, logrando un maridaje clásico y equilibrado.
Postre: Vigilante o Pastelitos y Finca Notables Cabernet Sauvignon
Para cerrar la jornada, la intensidad y las notas especiadas de Finca Notables Cabernet Sauvignon ofrecen un contraste fascinante con un postre de vigilancia (queso y dulce de cayote) o los tradicionales pastelitos criollos.