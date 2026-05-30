Aseguran que la oferta gastronómica en Mendoza es excesiva: la palabra de un experto

La gastronomía en Mendoza vive una realidad compleja debido a un crecimiento desmedido. Por lo menos esta es la opinión de varios integrantes del rubro, y la que transparentó Andrés Civit, empresario gastronómico y miembro de Aegha, que habló con MDZ Radio (105.5) y advirtió sobre una caída del consumo de entre el 30% y el 40% en los locales.

Este fenómeno no solo se traduce en una menor afluencia de público a los establecimientos, sino también en un cambio drástico en los hábitos de gasto. Aquellos clientes que antes salían a comer dos o tres veces al mes, hoy lo hacen una sola vez y cuidan minuciosamente su presupuesto.

La recreación y el estímulo de salir a cenar han dejado de ser una prioridad absoluta para los mendocinos, quienes hoy se ven obligados a reorganizar sus finanzas personales antes de elegir una mesa en un restaurante.

Andrés Civit, referente gastronómico de Mendoza, alertó sobre la sobredimensión del sector y el cambio de hábitos en los consumidores.

La crisis también está transformando la fisonomía de las cartas locales. Existe una clara diferenciación entre la gastronomía planificada y la espontánea; en este escenario, los ostentosos y extensos menús de pasos están perdiendo terreno frente a opciones más simples y directas.

El comensal argentino actual prefiere formatos que demanden menos tiempo y dinero, forzando a los restaurantes a archivar las propuestas sofisticadas para volver a una cocina más tradicional y accesible.

Un mercado saturado que busca su equilibrio

Según el análisis y la visión que Andrés Civit compartió al aire en MDZ Radio, la raíz del problema radica en que, durante los últimos años, el rubro gastronómico se expandió a una velocidad muchísimo mayor que la del propio mercado.

Esta asimetría generó una burbuja de opciones en las principales zonas gastronómicas de la provincia, y hoy, al no haber clientes suficientes para sostener la estructura de tantos negocios en simultáneo, la competencia se ha vuelto feroz y el margen de ganancia se ha reducido al mínimo para los empresarios del sector.

restaurantes gasto comida almuerzo cena-3 Los consumidores mendocinos recortan sus salidas y eligen formatos más simples y económicos ante la crisis. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La inevitable depuración de la plaza local

Ante este panorama, el fantasma del cierre sobrevuela en varios establecimientos de Mendoza que ya evalúan sus números finales. Más que un colapso definitivo, los referentes del sector lo entienden como un proceso de depuración y reacomodamiento natural de la plaza. La gastronomía local creció con fuerza, pero la realidad económica actual impone un baño de realidad: el mercado de hoy simplemente no da abasto para la cantidad de oferta que hay en la calle.