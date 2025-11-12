Anses paga el aguinaldo de diciembre: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cómo se pagará el aguinaldo de diciembre y quiénes lo recibirán antes de Navidad.

El aguinaldo de diciembre se paga junto con los haberes de Anses. Foto: Archivo

El aguinaldo de diciembre, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores y jubilados de Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó a definir el calendario de pagos, que se deposita según el tipo de prestación y número de documento.

¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula? El aguinaldo se abona en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. Por ejemplo, si la remuneración más alta del segundo semestre fue de $400.000, el aguinaldo de diciembre será de $200.000.

Se confirmó cuándo Anses pagará los aguinaldos en junio 2024 Foto: Walter Moreno/MDZ. Fotografía con Moto G32 Anses definirá en los próximos días el calendario completo de pagos. Foto: Walter Moreno/MDZ. Fotografía con Moto G32 ¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre? Según lo establece la ley, el pago debe realizarse hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, muchas empresas y organismos estatales adelantan la acreditación para evitar demoras o coincidir con los días previos a las fiestas.

En el caso de los jubilados y pensionados de Anses, el aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales de diciembre, de acuerdo al calendario oficial que el organismo publicará en los próximos días.