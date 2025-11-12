Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $2.500.000 en noviembre tras la nueva baja de tasas
Las tasas volvieron a bajar en noviembre y los bancos ajustaron sus rendimientos. Esto es lo que se gana hoy con un plazo fijo de $2.500.000 a 30 días.
El rendimiento de las inversiones en plazo fijo sigue perdiendo terreno. Esta semana, los bancos ajustaron nuevamente lo que pagan por depósitos a 30 días, con valores que van del 24% al 35% de TNA, dependiendo de la entidad.
Cuánto se gana con $2.500.000 en noviembre
En este sentido, pequeños ahorristas se preguntan si aún conviene invertir con este método. A continuación, cuál es la ganancia con un monto de $2.500.000 a 30 días en diferentes entidades:
A una TNA del 24% (Banco Provincia o Galicia): se ganan unos $49.315 en un mes.
A una TNA del 30% (Banco Macro o Masventas): el interés mensual ronda los $61.643.
A una TNA del 33% (Banco Mariva o BiBank): deja unos $67.808.
A una TNA del 35% (Banco Meridian o Banco VOII): el rendimiento asciende a unos $71.917.
En promedio, los bancos digitales y medianos continúan ofreciendo mejores retornos que las entidades grandes, que mantienen sus tasas por debajo del 30%.
Qué bancos pagan más hoy
De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estos son algunos de los rendimientos más altos del mercado para plazos fijos a 30 días:
-
Banco VOII: 35% TNA
Crédito Regional: 35% TNA
Banco Meridian: 35% TNA
Banco del Sol: 32% TNA
Banco de Córdoba: 34,5% TNA
Banco Nación: 29% TNA
Banco Galicia y Provincia: 24% TNA
¿Conviene seguir invirtiendo en plazo fijo?
Con una inflación mensual del 2,08% en el último registro oficial, los rendimientos del plazo fijo vuelven a ubicarse por encima del índice de precios. Esto implica que, al menos en el corto plazo, la colocación a 30 días recupera atractivo para quienes buscan resguardar su dinero sin asumir riesgos.
Sin embargo, los analistas recomiendan esperar el nuevo dato de inflación de noviembre, que se conocerá en las próximas horas, para evaluar si el rendimiento real se mantiene positivo o vuelve a quedar rezagado frente al avance de los precios.