Plazo fijo: así quedaron las tasas en los principales bancos este martes 11 de noviembre

El plazo fijo cambió y las tasas de interés se encuentran a la baja. Cuánto se gana en los diferentes bancos con una inversión de $500.000.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas de inversión más elegidas por los argentinos. Sin embargo, en noviembre se observa una tendencia a la baja en las tasas ofrecidas por los bancos más grandes. Este 11 de noviembre, el Banco Central publicó los nuevos rendimientos a 30 días y la diferencia entre entidades puede superar los 10 puntos.

Los bancos que lideran el ranking son Banco del Sol, Voii, Banco Meridian y Crédito Regional, con una TNA del 35 por ciento. Les siguen Banco BICA, CMF, REBA y Provincia de Córdoba, que rondan el 34 al 34,5 por ciento. Un escalón más abajo se ubican Banco Mariva, Bibank y Banco de Corrientes, con tasas del 33 por ciento.

En cambio, los bancos tradicionales ofrecen rendimientos más bajos. El Banco Nación paga 29 por ciento, el Banco Provincia 24 por ciento y el Galicia 25 por ciento. Por su parte, BBVA y Santander ofrecen el 27 por ciento. La diferencia puede llegar a ser de hasta 11 puntos porcentuales, lo que impacta directamente en el rendimiento mensual.