La nueva medida de Anses con el aguinaldo que impacta en jubilados y pensionados
Anses tomó la determinación de adelantar el pago del aguinaldo a los jubilados y pensionados. Estas son las fechas de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán de manera anticipada el medio aguinaldo correspondiente a diciembre, junto con el bono extraordinario de 70.000 pesos. La medida busca aliviar los gastos de fin de año y facilitar la organización económica de los beneficiarios.
El desembolso de diciembre contempla dos conceptos distintos según explicó el organismo nacional:
El medio aguinaldo, equivalente al 50 % del haber más alto percibido durante el segundo semestre del año.
Un bono adicional de 70.000 pesos, que se abonará junto con la jubilación o pensión habitual.
Es importante remarcar que este beneficio solo alcanza a jubilados y pensionados, quedando excluidos quienes cobran asignaciones u otros planes sociales.
Calendario de pagos por terminación de DNI en Anses
Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Jubilaciones y pensiones mínimas:
DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones superiores a la mínima:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Con esta decisión, los jubilados y pensionados podrán disponer del medio aguinaldo antes de las fiestas, algo que representa un alivio económico en un contexto de alta inflación y aumento de gastos de fin de año.
El adelanto del pago también busca ordenar el cronograma habitual de ANSES y evitar demoras en la acreditación de haberes, asegurando que todos los beneficiarios cobren antes de Navidad.