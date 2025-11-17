Remodelarán los check in de los aeropuertos de Argentina: más locales, menos filas y más vuelos

En las últimas horas se conoció que Aeropuertos Argentina va a remodelar la zona de check in en los principales aeropuertos del país: Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Bariloche, que actualmente reúnen al 70% del tráfico aéreo en Argentina. Destacan que los cambios van a beneficiar a los pasajeros sin ampliar la infraestructura.

El proyecto incluye la implementación de quioscos de autoservicio , counters flexibles, sistemas Self Bag Drop (facturación de equipaje automático), y puertas de seguridad de última generación, bajo un enfoque de “curb-to-gate” que busca hacer más ágil y eficiente la experiencia del pasajero.

Esta iniciativa se apalanca en el core service cutover de SITA, sobre el cual se basa todo el sistema de check in , desde mostradores hasta tecnologías de self-service en los gates. El objetivo de esta implementación no es solo instalar equipos, sino generar un cambio cultural en la adopción de la tecnología.

Actualmente, muchos quioscos y Self Bag Drops existentes presentan tasas de uso bajas. El proyecto busca aumentar esta adherencia mediante incentivos, capacitación de personal y un diseño de layout pensado para optimizar el flujo de pasajeros y minimizar filas.

“Con este acuerdo buscamos que la tecnología deje de ser solo un soporte y se transforme en un verdadero aliado operativo”, explicó George Miley, Vicepresidente de SITA para las Américas. “Nuestra meta es reducir las filas, mejorar la eficiencia del aeropuerto y permitir que las aerolíneas operen más vuelos simultáneamente sin necesidad de ampliar infraestructura. Es un cambio que beneficia a todos: pasajeros, aerolíneas y al aeropuerto en su conjunto. Estamos incorporando una mirada distinta y más innovadora que no solo apunta a entregar self-service, sino también a generar mecanismos que ayuden a fomentar la adherencia de los pasajeros y de las líneas aéreas para adoptar estas soluciones”.

Cola en el aeropuerto de Ezeiza para realizar el check-in de su vuelo Buscan que sea menos tedioso hacer un check in a la hora de salir del aeropuerto hacia otro destino.

Menos filas, menos esperas y más vuelos, la clave para la remodelación

Los pasajeros de la región entienden que la simplicidad comienza con menos esperas y actualizaciones en tiempo real. Dos de cada tres afirman que reducir los tiempos de procesamiento en el aeropuerto es su máxima prioridad. Estos datos se desprenden de Travelers’ Voice, SITA Passenger IT Insights 2025, reporte referencia a nivel global de SITA para seguir la evolución de las expectativas de los pasajeros y lo que la industria debe hacer para mantener el ritmo.

El contrato tendrá una amplia duración y cubre un enfoque integral de transformación digital que incluye metodologías de change management para fomentar la adopción efectiva de la tecnología por parte de pasajeros y aerolíneas. “Contar con SITA como socio nos permite ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia más fluida, moderna y centrada en el usuario”, destacó Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina.

“La combinación de tecnología, incentivos y acompañamiento al pasajero nos permitirá mantener la eficiencia y calidad en la experiencia de viaje que caracteriza a nuestros aeropuertos”, agregó. Hacia un aeropuerto más eficiente y conectado Además de mejorar la experiencia de los pasajeros frecuentes y primerizos —que representan un alto porcentaje en Argentina—, la adopción de estos sistemas permite a las aerolíneas flexibilizar sus operaciones y reducir los costos asociados al manejo de filas y mostradores.

Entre los productos implementados se destacan: quioscos, Flex Box, counters, Self Bag Drop y puertas de seguridad, con la posibilidad de incorporar mecanismos de pago y nuevas funcionalidades en etapas futuras.