Más de dos mil vuelos cancelados en EE.UU. en un día por el cierre del Gobierno

La crisis aérea se agudiza en Estados Unidos tras más de 40 días de cierre del Gobierno federal. Este domingo, más de dos mil vuelos fueron cancelados debido a la escasez de controladores aéreos, una situación que continúa afectando a los principales aeropuertos del país .

Según datos del portal especializado, hasta el momento se registraron 2.225 vuelos cancelados y 7.522 retrasos a lo largo de la jornada. Los aeropuertos más perjudicados son Atlanta, Newark, LaGuardia y el Internacional de Chicago, donde las demoras se prolongan por horas.

Las aerolíneas Delta, SkyWest, Republic y American Airlines figuran entre las más afectadas por la reducción del personal de control aéreo.

De acuerdo con información de CNN, al menos quince centros de control en todo el país reportaron una significativa falta de personal. Las zonas más comprometidas son Nueva York, Washington DC, Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago, donde el flujo aéreo se encuentra limitado.

Ante la gravedad de la situación, el Departamento de Transportes ordenó reducir en un 10 % el tráfico aéreo nacional. Las autoridades advirtieron que el recorte podría aumentar hasta un 20 % si la situación no mejora durante la próxima semana.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, alertó este domingo que la situación podría empeorar si el cierre del Gobierno se prolonga, especialmente de cara al fin de semana de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en el país.

Más de dos mil controladores se dieron de baja

Durante el viernes y el sábado —días en que se aplicó la reducción del tráfico aéreo— las cancelaciones superaron el millar de vuelos. Duffy señaló además que cada vez más controladores solicitan licencias o bajas laborales, agravando el panorama. Aunque los controladores aéreos son considerados trabajadores esenciales, y deben presentarse incluso sin recibir su salario, alrededor de 2.000 han pedido la baja por distintos motivos.

El secretario de Transportes advirtió que la situación podría agravarse si no se destraba el conflicto antes del martes, fecha en la que debería realizarse un nuevo pago a los controladores, el cual no se concretará si no se reabre el Gobierno.

Mientras tanto, el Senado permanece en sesión durante todo el fin de semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre más prolongado en la historia del país.