Una low cost firmó un convenio y ofrece vuelos con descuento a militares

Flybondi firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa para beneficiar a la familia militar con descuentos imperdibles en vuelos.

En un paso destacado para el sector de la Defensa, la aerolínea de bajo costo Flybondi y el Ministerio de Defensa de la Nación suscribieron un acuerdo que abre descuentos especiales para el personal militar, veteranos y sus familias. Se trata de una medida festejada en ese sector del Estado en vuelos.

El acto oficial se llevó a cabo recientemente y contó con la firma del ministro de Defensa, Luis Petri, y del CEO de Flybondi, Mauricio Sana.

Con este convenio, la empresa se incorpora al programa “Familia Militar”, gestionado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) y destinado a brindar beneficios concretos a quienes integran las Fuerzas Armadas, el personal civil vinculado, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y familiares de quienes fallecieron en cumplimiento de su deber.

aviones avion flybondi (4).JPG ALF PONCE / MDZ El acuerdo para beneficios en vuelos para militares En su etapa inicial, el acuerdo establece un descuento del 15 % sobre las tarifas de pasaje para los beneficiarios. Durante el anuncio, el ministro Petri sostuvo que “el programa sigue creciendo, transformando el reconocimiento en beneficios reales para quienes forman parte de la comunidad de la Defensa”

También vinculó esta adhesión con la política del gobierno orientada a revalorizar a las Fuerzas Armadas.