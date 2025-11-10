Amenazan con un paro que afectaría a los vuelos de cara al fin de semana largo: qué reclaman

Atepsa convocó a un plenario nacional de controladores aéreos para el martes 11 de noviembre. Allí definirán si harán paro o no.

En las últimas horas, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció la convocatoria a un plenario nacional de controladores aéreos para este martes 11 de noviembre. En la reunión, el gremio que representa a los controladores aéreos definirá si profundizarán las medidas de fuerza en el marco del conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana). Es por esto que podría llevarse a cabo un paro en la semana previa del fin de semana largo por el feriado del viernes 21 de noviembre.

La convocatoria fue anunciada en las redes sociales oficiales del gremio, donde aseguraron que “el conflicto se profundiza debido a la falta de respuestas y de gestión por parte de la empresa” y que “la empresa continúa incumpliendo los compromisos asumidos”.

El reclamo de los controladores aéreos G5VYOD6W0AAJcFb El comunicado oficial de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). X “Durante meses, Atepsa sostuvo una actitud de diálogo y responsabilidad, buscando soluciones que eviten afectar las operaciones de pasajeros, pero el silencio de Eana agrava la situación que impacta directamente en el salario, las condiciones laborales y en la estabilidad del personal operativo”, agregaron en el comunicado.

En ese contexto, Atepsa advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, podrían llevar a cabo una nueva medida de fuerza. “Por estas razones instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que si no logramos el diálogo nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y la legislación vigente”, señalaron.