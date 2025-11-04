Cuándo será el próximo "doble" feriado con fin de semana largo

Durante el mes de noviembre , los argentinos podrán disfrutar del último fin de semana largo del año , gracias a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional trasladado. Se tratará de días que podrán estar vinculados al descanso o a la celebración.

En noviembre se va a producir este último fin de semana largo del año , ya que el siguiente en diciembre se conformará solamente con un día extra al descanso del sábado y domingo cuando se celebre el Día de la Virgen el 8 de diciembre.

De esta forma, el descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 inclusive, conformando un fin de semana largo de cuatro días.

Lunes 24 de noviembre: se celebrará el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional , que se traslada desde su fecha original del 20 de noviembre.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando tropas argentinas enfrentaron a una flota anglo-francesa en defensa de la soberanía del territorio nacional. Este episodio, considerado un símbolo de resistencia y autonomía, se conmemora cada año en honor a quienes participaron de aquella defensa.

En 2025, el Gobierno decidió trasladar la fecha al lunes 24 de noviembre para fomentar el turismo interno y permitir una mejor organización de las actividades económicas y sociales.

El feriado de noviembre y los que quedan en lo que resta del año.

Diferencias entre feriado y día no laborable

En los feriados nacionales, los trabajadores tienen derecho al descanso, y quienes deban trabajar deben cobrar el doble. En los días no laborables, queda a criterio del empleador decidir si se trabaja o no, y en caso de hacerlo, el pago es normal.

Este feriado de noviembre será el último descanso prolongado del calendario 2025, por lo que se espera un importante movimiento turístico en distintos puntos del país. Muchos aprovecharán la oportunidad para realizar escapadas cortas o actividades recreativas antes de fin de año.

Con este fin de semana largo, se cierra el calendario de feriados extensos del año, que ha contribuido a dinamizar el turismo nacional y ofrecer un respiro a los trabajadores antes del inicio de la temporada de verano.