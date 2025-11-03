Noviembre llega con un fin de semana XXL: cuándo será y qué se conmemora

Con el inicio de noviembre , el calendario nacional vuelve a ofrecer una oportunidad de descanso prolongado. Según lo dispuesto por el Gobierno, habrá un fin de semana largo de cuatro días, producto de un feriado trasladado y un día no laborable con fines turísticos.

El Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, se celebra cada 20 de noviembre. Sin embargo, en 2025 su fecha fue movida al lunes 24, conforme a lo establecido por la normativa que permite el traslado de feriados para fomentar la actividad turística.

A su vez, el viernes 21 fue declarado día no laborable, por lo que el período de descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, ambos inclusive.

El próximo feriado nacional será el 12 de octubre que se trasladará al viernes 10.

Esto permitirá un receso de cuatro días consecutivos, del viernes 21 al lunes 24, ideal para planificar escapadas o actividades recreativas en distintos puntos del país.

Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Quienes trabajen durante esas jornadas deben percibir el doble de su salario habitual. En cambio, los días no laborables quedan a criterio del empleador: puede decidir si se trabaja o no, y en caso afirmativo, el empleado cobra su salario simple.

image El descanso de cuatro días busca favorecer el turismo y cerrar el año con una pausa antes de las fiestas.

Los feriados que quedan en 2025

Tras el fin de semana largo de noviembre, el año cerrará con dos feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, noviembre ofrecerá el último descanso extendido antes de las festividades de fin de año, consolidándose como uno de los meses más esperados por trabajadores y estudiantes para una pausa previa al cierre del calendario laboral y escolar.