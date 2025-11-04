Se filtró el fuerte video de la violenta pelea entre un exalumno y un estudiante en un colegio de La Plata
Un joven irrumpió en el patio del colegio y agredió brutalmente a estudiantes y a una preceptora que intentó frenar la pelea. El video del violento episodio.
Un episodio de violencia escolar conmocionó este martes a la comunidad educativa del Colegio Normal N°2 de La Plata, sobre Diagonal 78 entre las calles 4 y 5. Un joven, que ya no pertenecía a la institución, ingresó de manera violenta al establecimiento, y atacó a varios alumnos y a una preceptora que intentó intervenir para detener la pelea.
El incidente ocurrió en el patio cerrado del colegio y fue registrado por testigos con sus teléfonos celulares. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa cómo un grupo de estudiantes discute acaloradamente. En medio del intercambio, uno de ellos —con una campera blanca— intenta retirarse del lugar, pero otro joven, con el torso desnudo, irrumpe corriendo y lo golpea con una serie de puñetazos y patadas.
Mientras los presentes gritaban intentando detener el ataque, una preceptora se acercó para separar a los involucrados. Sin embargo, el agresor la empujó con fuerza, provocando que cayera al suelo y sufriera un fuerte golpe en la cabeza.
Según los testigos, la mujer terminó con un corte profundo en la frente y fue rápidamente auxiliada por docentes y alumnos hasta la llegada de la policía y del servicio de emergencias.
Quién fue el agresor que originó la pelea
Desde la dirección del Normal 2 confirmaron que el atacante había sido expulsado meses atrás, pero logró ingresar nuevamente al predio durante el horario de clases. “La situación de violencia en el colegio se está volviendo insostenible”, expresó la madre de una alumna, quien reclamó mayor control y medidas preventivas.
La comunidad educativa exigió respuestas a las autoridades del Ministerio de Educación y pidió reforzar la presencia policial en las inmediaciones del establecimiento. No es la primera vez que la institución atraviesa hechos similares: a mediados de este año ya se habían producido enfrentamientos entre alumnos que obligaron a suspender actividades y disponer una guardia policial en los horarios de salida.