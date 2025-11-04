Un exalumno le pegó a varios estudiantes y le dio una piña a una preceptora en un colegio de La Plata

El salvaje ataque ocurrió en el Colegio Normal 2 de La Plata, donde el joven que había sido expulsado llegó y golpeó a un alumno de sexto año.

Tras la pelea en el colegio de La Plata, una de las madres denunció falta de participación de las autoridades.

Un terrible hecho sucedió este martes en el Colegio Normal 2 en La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, donde un joven que había sido expulsado irrumpió en el secundario y desató un acto de violencia. En las imágenes que trascendieron se puede ver la pelea entre varios estudiantes.

Todo comenzó en el patio de la institución, cuando después de una discusión entre los dos jóvenes se desató una pelea entre ambos. Cuando el exalumno intentó retirarse del colegio, otro de los estudiantes se acercó para golpearlo, lo que desencadenó una pelea entre varios chicos.

La imagen de la preceptora golpeada en un colegio de La Plata Una preceptora resultó herida luego de intentar separar a los jóvenes. En medio de esa disputa, una preceptora del colegio se acercó para intentar frenar el conflicto entre los jóvenes y, cuando intentó separarlos, cayó al piso mientras intentaba frenar a uno de los alumnos y recibió un fuerte golpe en la frente. La misma luego debió ser asistida por otras autoridades y alumnos de la institución de La Plata.

El video de la pelea en el colegio de La Plata Pelea en un colegio de La Plata El relato de una madre tras la pelea en el colegio Una madre de uno de los jóvenes que asiste a la institución relató al medio 0221: "La violencia en el Normal 2 es cada vez peor", comentó. Además, mencionó que su hija tiene miedo de ir al colegio debido a los reiterados hechos de violencia.