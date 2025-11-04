Un exalumno le pegó a varios estudiantes y le dio una piña a una preceptora en un colegio de La Plata
El salvaje ataque ocurrió en el Colegio Normal 2 de La Plata, donde el joven que había sido expulsado llegó y golpeó a un alumno de sexto año.
Un terrible hecho sucedió este martes en el Colegio Normal 2 en La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, donde un joven que había sido expulsado irrumpió en el secundario y desató un acto de violencia. En las imágenes que trascendieron se puede ver la pelea entre varios estudiantes.
Todo comenzó en el patio de la institución, cuando después de una discusión entre los dos jóvenes se desató una pelea entre ambos. Cuando el exalumno intentó retirarse del colegio, otro de los estudiantes se acercó para golpearlo, lo que desencadenó una pelea entre varios chicos.
Te Podría Interesar
En medio de esa disputa, una preceptora del colegio se acercó para intentar frenar el conflicto entre los jóvenes y, cuando intentó separarlos, cayó al piso mientras intentaba frenar a uno de los alumnos y recibió un fuerte golpe en la frente. La misma luego debió ser asistida por otras autoridades y alumnos de la institución de La Plata.
El video de la pelea en el colegio de La Plata
El relato de una madre tras la pelea en el colegio
Una madre de uno de los jóvenes que asiste a la institución relató al medio 0221: "La violencia en el Normal 2 es cada vez peor", comentó. Además, mencionó que su hija tiene miedo de ir al colegio debido a los reiterados hechos de violencia.
Luego reclamó que se tomen medidas de prevención con presencia policial en el ingreso y egreso de los jóvenes, junto a una mayor intervención de autoridades de la institución. “Necesitamos presencia policial y que esto se haga público”, subrayó.