Un expolicía mató a un motochorro que intentó robarle tras salir de una financiera en Microcentro

El expolicía había salido de una financiera con un amigo en Microcentro y fueron seguidos por los ladrones, tras un tiroteo asesinó a uno de ellos.

El tiroteo entre el expolicía y los motochorros se dio a pocos metros de una comisaría.

Todo comenzó este martes al mediodía en el Microcentro, cuando un hombre fue junto a un oficial retirado de la Policía Federal a una financiera, y allí fueron seguidos por dos motochorros. En la zona de Núñez, estas dos personas fueron interceptadas por los ladrones, donde se enfrentaron con el expolicía, que durante el tiroteo asesinó a uno de ellos.

El enfrentamiento entre los motochorros y el policía retirado ocurrió en la intersección de las calles Cuba e Iberá, a pocos metros de avenida Cabildo y de la Comisaría Vecinal 13-B, ubicada en Cuba al 3135, a una cuadra y media de donde se dio el intento de robo.

La llamada al 911 se dio cerca de las 13, donde alguien alertó sobre la presencia de una persona herida de bala, que finalmente falleció. El policía retirado luego fue interrogado por los oficiales de dicha Comisaría.

El relato del expolicía que asesinó a uno de los motochorros Este hombre explicó que había acompañado a un amigo a una financiera ubicada en Microcentro, en la intersección de la avenida Corrientes y Reconquista.