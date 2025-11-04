"Dijo que me iba a dar un tiro": la defensa del empresario que golpeó a un hombre en una estación de servicio

El empresario Ramiro Alonso, imputado por lesiones graves a raíz una agresión en una estación de servicio, aseguró que el hombre que golpeó tenía un arma.

Ramiro Alonso Isgró, el empresario mendocino que administra el café Jockey Club, presentó una contradenuncia luego de ser imputado por lesiones graves a raíz de la agresión contra un hombre en una estación de servicio frente al barrio Dalvian, hecho captado por un video que reveló MDZ. Aseguró que el sujeto que golpeó tenía un arma y amenazó con dispararle.

El nieto del fundador del histórico café capitalino de la acusación que le impuso recientemente el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello tras propinarle una golpiza al conductor de una Volkswagen Amarok, se defendió radicando una denuncia por amenazas.

Según supo MDZ, Alonso Isgró sostuvo que, previo a golpearlo, el hombre de la camioneta le exhibió una pistola que tenía entre sus piernas y aseguró que lo amedrento, diciéndole que iba a utilizarla en su contra. Palabras más, palabras menos, el otro sujeto le dijo que "le iba a pegar un tiro", surge de declaración que aportó Alonso Isgró.

Además, habría varias declaraciones de los trabajadores de la estación de servicio que darían veracidad las presuntas amenazas del agredido. No obstante, fuentes allegadas al caso indicaron a este portal que las pruebas filmográficas y el testimonio de un efectivo de seguridad privada indicarían que no hubo ningún arma de fuego.

Cómo fue la agresión del empresario La reconstrucción del hecho dentro de la causa investigada por Pirrello sostiene que el miércoles 10 de septiembre, pasadas las 9.15, el empresario se encontraba a bordo de su Audi Q5 blanco, en la fila para cargar combustible en esa estación de servicio, cuando un hombre que conducía una Amarok gris se adelantó en la fila y tomó su lugar para ser atendido.