Se conocieron las escalofriantes búsquedas en internet que realizó César Sena tras el femicidio de Cecilia Stryzowsky

Este martes, en el marco del juicio contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowsky, dos policías del área de cibercrimen de Chaco declararon y dieron a conocer las escalofriantes búsquedas en internet que realizó César Sena.

En primer lugar, los efectivos detallaron que el acusado buscó: “Cómo quebrar una muñeca, un brazo”. A su vez, encontraron que otra de sus búsquedas en Google fue: “Cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta”.

Cecilia Strzyzowski y César Sena tenían un emprendimiento económico en común Foto: Facebook Cecilia Strzyzowski y César Sena. Facebook Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el 4 de junio de 2023, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, César buscó: “Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia” y “¿puede un revólver usar silenciador?”.

Luego, un día después, el acusado buscó videos acerca de “muertes violentas que pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino”, “un asesino siente remordimiento”.

Quiénes son los acusados César Sena, expareja de la víctima, llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio.