Comenzó el juicio contra el clan Sena por el brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski: quiénes declaran

Luego de integrarse el jurado popular, el juicio comenzó en la ciudad de Resistencia, Chaco. Este viernes declararán la madre y la abuela de la víctima y un testigo de identidad reservada.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, la joven asesinada en junio de 2023, comienza este viernes en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia luego de que se haya conformado el jurado popular que dictaminará la culpabilidad o inocencia del clan Sena y de los encubridores.

Este jueves, luego de tres intensas jornadas, se informó que el jurado popular estará conformado por 12 integrantes titulares, seis hombres y seis mujeres, además de ocho suplentes.

Para este viernes, con el inicio del debate, se desarrolla las instrucciones iniciales, alegatos y luego cuatro testigos prestan testimonio frente al tribunal. Entre los destacados se encuentran la madre de Cecilia Stryzowski, Gloria Romero; su abuela Mercedes Valois Flores y un testigo de identidad reservada.

En la sala de audiencias, y por pedido de los testigos que declararán este viernes, Emerenciano Sena, su hijo César y Marcela Acuña, no estarán presentes.

El juicio inicia este viernes 31 de octubre y las audiencias serán hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17, en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, ubicado sobre la calle Juan B. Justo al 42.