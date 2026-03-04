Empieza el juicio por la causa "Sueños compartidos": quiénes van al banquillo de los acusados

Quince años después de que estallara el escándalo, comienza el juicio donde se investigará el supuesto desvío de más de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales del programa " Sueños compartidos ".

El debate comenzará este miércoles, a las 9 de la mañana, en la sala SUM de los tribunales federales de Comodoro Py y los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender , el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López .

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. La acusación la sostendrá el fiscal Diego Velasco y se prevé la declaración de 228 testigos. El juicio debía haber iniciado el 11 de febrero pasado, pero fue postergado porque uno de los imputados cambió de defensa.

La causa se originó en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , a partir de una investigación periodística. Ocho años después fue elevada a juicio oral y ahora, 15 años más tarde, finalmente llega a esta instancia, con el riesgo de que en septiembre opere la prescripción.

Entre marzo de 2008 y junio de 2011, el Estado nacional transfirió 748 millones de pesos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas en distintos puntos del país, a través del programa “Sueños Compartidos”. Según la acusación, 206 millones de esos fondos no se habrían destinado a las obras y habrían sido desviados, lo que configura el delito de administración fraudulenta, cuya pena máxima es de seis años de prisión.

El expediente tiene además un segundo tramo por presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los Schoklender, pero esa parte será debatida en otro juicio.

Cuando el programa se puso en marcha, ya estaba rodeado de polémica. Los hermanos Schoklender, que lo administraban, habían sido condenados en 1981 a prisión perpetua por el asesinato de sus padres. Hebe de Bonafini, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos, defendió su incorporación. Bonafini fue procesada y enviada a juicio en esta causa, pero falleció en noviembre de 2022.

Además de los Schoklender, De Vido y López, serán juzgados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y otros exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal. De Vido y López cumplen actualmente condenas en la cárcel federal de Ezeiza: el exministro fue sentenciado a cuatro años de prisión por la tragedia de Once y López a seis años en la causa Vialidad. En la primera audiencia, López será trasladado a Comodoro Py, mientras que De Vido seguirá el debate por videoconferencia.

El programa “Sueños Compartidos” construyó viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y en municipios como Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario. En el expediente fueron indagados exgobernadores e intendentes de esas jurisdicciones, pero resultaron sobreseídos. Según declararon, desde el Ministerio de Planificación Federal se les indicaba que las obras debían realizarse con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Entre los testigos citados figuran el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador Gerardo Zamora, el intendente de Tigre Julio Zamora, el exgobernador de Misiones Maurice Closs y el exintendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, entre otros. Todos ellos deberán explicar cómo se implementó el programa en sus distritos y qué relación mantuvieron con la Fundación y con el Ministerio.