Se conoció cuándo arrancará el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

Este viernes, a más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, se llevó a cabo una audiencia preliminar al juicio del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el 7 de octubre comenzará el juicio por la desaparición de Loan. El TOF decidió que los miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre se harán las diferentes audiencias de manera presencial.

El juicio investigará a 17 personas por la sustracción, ocultamiento y posibles maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición de Loan.

Quiénes son los acusados Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.