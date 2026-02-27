Se conoció cuándo arrancará el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes
El juicio investigará a 17 personas por la sustracción, ocultamiento y posibles maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición de Loan.
Este viernes, a más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, se llevó a cabo una audiencia preliminar al juicio del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el 7 de octubre comenzará el juicio por la desaparición de Loan. El TOF decidió que los miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre se harán las diferentes audiencias de manera presencial.
Quiénes son los acusados
Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.
Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública. Se tratan de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.