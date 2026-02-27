Profundo dolor por la muerte del chico que trabajaba en el Frank Romero Day: el comunicado de la empresa

Santino Giuliano Calivar Páez iba a cumplir 22 años el próximo 18 de marzo. Estaba de novio y trabajaba para una importante empresa de rental y producción de eventos . Este jueves, murió mientras realizaba tareas en el teatro griego Frank Romero Day para la Fiesta de la Vendimia 2026 y su pérdida provocó un profundo dolor entre sus seres queridos.

Cerca de las 10 de este viernes, desde Técnica Vidal , la firma que estaba a cargo de la colocación de luces y estructuras para el escenario del Acto Central de la máxima fiesta de los mendocinos, emitió un comunicado tras el fallecimiento del joven operario .

"Con profunda tristeza y dolor, queremos comunicar la partida de nuestro querido compañero y amigo Santino Calivar", comienza diciendo el texto que publicó la empresa en sus redes sociales oficiales .

"Santi no solo fue un colega ejemplar, sino una persona cuya calidez humana dejó una huella imborrable en nuestro equipo. Su ausencia deja un enorme vacío, pero su amor y alegría quedarán para siempre en nuestros corazones", agrega el comunicado de la firma con base en Rivadavia, de donde también era oriundo Santino Calivar.

Al final del escrito, desde Técnica Vidal se solidarizaron con los allegados de la víctima: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, uniéndonos a ellos en el sentimiento ante esta irreparable pérdida".

Además, fuentes allegadas al trabajador fallecido revelaron a MDZ que la empresa declaró un día de duelo, por lo que se suspendieron todas sus actividades para este viernes.

Sentidos mensajes en las redes sociales

Por su parte, en las redes sociales se replicaron numerosos mensajes de dolor y sentidas dedicatorias a la familia y allegados de Santino Calivar tras su dramático deceso.

"No lo puedo creer, Santi querido lo hiciste todo bien, te hiciste querer y hoy duele tu partida. Tengo el alma destrozada amigo, QEPD", comentó uno de sus seres queridos a pocas horas del fallecimiento del joven.

FotoJet(47) Los mensajes de dolor en las redes tras la muerte de Santino Calivar. MDZ.

El hecho también golpeó a las familias de los demás trabajadores que colocaban el escenario en el Frank Romero Day: "Mi hijo también trabaja ahí, le pido a Dios que lo proteja en todo momento a él y a sus compañeros, que triste noticias", comentó una mujer.

Eso sí, todos los conocidos que despidieron a Calivar lo hicieron destacando su calidez y recordándolo con cariño: "Amé cada día compartido con vos mi negro hermoso, el más hermoso recuerdo de verte sonreír. El 'hola Mari' con esa risa picarona al verte llegar a casa a tomar mates. El cielo se ganó un angelito más", expresó una mujer allegada al chico.

Tragedia en el Frank Romero Day

La información policial sostiene que, minutos después de las 18 del jueves, Santino Calivar se encontraba realizando tareas en altura sobre la torre sur del escenario en el que el próximo sábado 7 de marzo se celebrará la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

De forma inesperada, el muchacho se descompensó y quedó colgando del arnés, por lo que sus compañeros lo bajaron apenas advirtieron la situación y notaron que estaba inconsciente.

Acto seguido, fue asistido por personal de una empresa privada de salud que presta servicios en el lugar y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para mantenerlo con vida hasta su traslado al Hospital Español.

De esa forma, el chico ingresó con signos vitales débiles a la guardia del nosocomio godoicruceño y, pese a los esfuerzos de los médicos, terminó perdiendo la vida.

anfiteatro frank romero day (1).JPG Alf Ponce Mercado / MDZ

En primera instancia, se le dio intervención a la Oficina Fiscal Capital, cuyo ayudante fiscal de turno dispuso una serie de medidas de rigor. Luego, la causa pasó a la órbita de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta.

Por su parte, las fuentes allegadas al caso aclararon que en el sector donde trabajaba la víctima, no había presencia de electricidad, por lo que, inicialmente, se descartaba que haya muerto producto de una descarga.

Por eso, se aguardaban los resultados de la necropsia a cargo del Cuerpo Médico Forense (CMF) para conocer la causa de muerte.