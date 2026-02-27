Murió Darío Lopérfido, exdirector del Teatro Colón y referente liberal de la cultura.

El exsecretario de Cultura y exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, murió tras atravesar una enfermedad neurodegenerativa (ELA). Figura influyente y polémica del ámbito cultural, Lopérfido se mantuvo activo hasta el final, con columnas de opinión, entrevistas y proyectos intelectuales.

Darío Eduardo Lopérfido murió este viernes a los 61 años, en Madrid, España, ciudad en la que vivió sus últimos años. Su muerte cierra una trayectoria marcada por la gestión pública, la producción cultural y un perfil liberal que lo convirtió en protagonista recurrente del debate argentino.

El ex secretario de Cultura, ex director general y artístico del Teatro Colón y director de la Cátedra Vargas Llosa padeció esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dos meses antes había publicado una columna en la revista de cultura y política Seúl con el título “Tener ELA es una mierda”, en la que describió efectos concretos de la enfermedad y afirmó: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”.

En ese texto, Lopérfido enumeró limitaciones físicas asociadas a la ELA. Señaló dificultades para caminar, cambios en la voz y problemas al comer.

Su recorrido en el campo cultural incluyó etapas en publicidad, revistas y radio. El texto remarca que no terminó el secundario. Se formó en temas creativos desde el rol de cadete en una agencia de publicidad, luego en revistas culturales y en la emisora FM Rock & Pop. En 1992, con 28 años, asumió la dirección del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Allí, según la nota, lo marcó “el vigor de una escena cultural porteña” de fines de los ochenta y comienzos de los noventa.

Como secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires impulsó dos instituciones que continuaron después de su gestión. El Festival Internacional de Buenos Aires nació en 1997. El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) se creó en 1999. El texto señala que el festival de cine independiente se consolidó como el más importante de América Latina y como referencia internacional bajo directores artísticos como Quintín, Sergio Wolf y Marcelo Panozzo.

En febrero de 2015 asumió como director general y artístico del Teatro Colón. Durante su gestión incrementó la presencia de figuras internacionales y de artistas argentinos con carreras en el exterior, inició transmisiones por streaming y abrió ensayos al público.

En diciembre de 2015 el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lo nombró además ministro de Cultura de la Ciudad. Ambos cargos tuvieron una permanencia breve: las declaraciones sobre los desaparecidos derivaron en su salida del ministerio en julio de 2016 y del Colón en febrero de 2017. Más tarde afirmó: “Me siento bastante reconocido luego de mi paso por el Teatro Colón donde conocí a gente muy interesante”.

Lopérfido se definía como liberal y dijo en una entrevista que el eje de su vida era “la defensa de la libertad”. Al asumir la dirección de la Cátedra Vargas Llosa, iniciativa literaria internacional, mencionó al intelectual francés Albert Camus como “un guía intelectual” y sostuvo que cualquier forma de autoritarismo merecía cuestionamiento, sin ideologías o dogmas por encima del hombre.

En la política argentina, Darío votó a Javier Milei por su antikirchnerismo, pero también lo criticó. Enumeró problemas que, según su mirada, persistían: pobreza, educación, seguridad y corrupción. En otra intervención cuestionó que el presidente cantara con el Chaqueño Palavecino y le recordó que su tarea era el gobierno. En ese marco, lo comparó con Carlos Menem, sin plantear elogios.