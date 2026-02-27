Marcha contra la reforma laboral: qué calles estarán cortadas este viernes

El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una movilización en contra de la Ley de Reforma Laboral impulsada por el presidente, Javier Milei , mientras la Cámara Alta se apresta a sancionar la iniciativa.

Desde las 7 de la mañana, los manifestantes comenzaron a movilizarse hasta sectores claves del centro porteño, como es el caso de la Avenida 9 de Julio. Se trata de personas autoconvocadas, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda, facciones trotskistas, agrupaciones piqueteras y La Cámpora, que protestarán, en unas horas, frente al Palacio Legislativo para expresar su rechazo a la normativa.

Según el esquema de convocatoria, las primeras columnas tienen previsto llegar a las inmediaciones de la Plaza Congreso a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario. La Plaza Congreso abarca el perímetro delimitado entre Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen .

No obstante, la manifestación comenzó desde temprano en el Obelisco porteño. Desde allí, los autoconvocados se movilizaron por la Avenida 9 de Julio hasta la Avenida de Mayo , para finalizar su recorrido en las inmediaciones de la Plaza Congreso.

Ante ese escenario, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un operativo policial reforzado como respuesta a incidentes registrados en movilizaciones anteriores. En el oficialismo anticipan un clima de tensión, con manifestaciones en la vía pública y la posibilidad de nuevos episodios de violencia, como los que se registraron durante las dos protestas previas. En esa línea, se prevé un despliegue de cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad para el control del área.

panamericana corte reforma laboral

El operativo incluirá brigadas de infantería y unidades motorizadas, además de camiones hidrantes. También se dispondrán “celulares” para posibles detenidos y un dispositivo sanitario con ambulancias del SAME. El esquema de seguridad sumará bomberos y grupos especiales, de acuerdo con lo informado por el área a cargo de Alejandra Monteoliva.

Desde la cartera de Seguridad se indicó que el “protocolo antipiquetes” se aplicará “con toda firmeza”, sin considerar el grado de masividad de la concentración. En el diseño del despliegue se definieron zonas de circulación diferenciadas y un vallado que organizará el movimiento en el entorno inmediato del Congreso.

En particular, se establecerá un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos destinado a la prensa. En ese sector, se indicó que solo se podrá circular del lado del vallado donde se encuentren los manifestantes. El esquema prevé dejar libre el sector en el que estarán ubicadas las fuerzas federales, que se posicionarán en paralelo a la Avenida Entre Ríos, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.