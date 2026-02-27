Senado: a qué hora comienza el debate por la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Live Blog Post

¿A qué hora comienza la sesión en el Senado?

La cámara alta abrirá el recinto a las 11 para iniciar el debate sobre las dos iniciativas empujadas por el oficialismo: aceptar el cambio introducido por la Cámara de Diputados sobre el denominado proyecto de Modernización Laboral y la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Así, el Senado sesionará por segundo día consecutivo luego de la jornada legislativa de este jueves, donde La Libertad Avanza celebró la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la Ley de Glaciares y el visto bueno al pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.