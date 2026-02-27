Senado: a qué hora comienza el debate por la reforma laboral y el régimen penal juvenil
El Congreso llega al final de las sesiones extraordinarias con una sesión en el Senado donde el oficialismo buscará aprobar finalmente la reforma laboral y el régimen penal juvenil. Cortes, medidas de seguridad y protestas en los alrededores.
El Senado de la Nación sesionará este viernes por última vez en el periodo de extraordinarias para discutir dos objetivos primarios del oficialismo: la reforma laboral, que llega con cambios desde la Cámara de Diputados, y el régimen penal juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Cortes, movilizaciones y operativos de Seguridad en las inmediaciones del Congreso.
27-02-2026 09:13
¿A qué hora comienza la sesión en el Senado?
La cámara alta abrirá el recinto a las 11 para iniciar el debate sobre las dos iniciativas empujadas por el oficialismo: aceptar el cambio introducido por la Cámara de Diputados sobre el denominado proyecto de Modernización Laboral y la sanción de la Ley Penal Juvenil.
Así, el Senado sesionará por segundo día consecutivo luego de la jornada legislativa de este jueves, donde La Libertad Avanza celebró la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la Ley de Glaciares y el visto bueno al pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.