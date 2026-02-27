Presenta:
Manifestantes cortaron la Panamericana.&nbsp;
Debate por la reforma laboral: los manifestantes llegaron a la Plaza del Congreso

Este viernes se llevará a cabo el debate por la reforma laboral en el Senado. Manifestantes de distintos grupos sociales se concentran en la plaza.

Este viernes en el Senado se llevará a cabo el debate por la reforma laboral, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

A modo de protesta, trabajadores de Fate, la fábrica de neumáticos que cerró sus puertas recientemente, y manifestantes de distintos grupos sociales comenzaron a movilizarse en varios puntos de la Ciudad.

Según trascendió, todos se congregarán en el Congreso a las 10 am, cuando se dará inicio a la sesión. Algunos manifestantes habían cortado la Panamericana, lo que causó demoras considerables, pero esta ya fue despejada.

Se registró un policía herido en los incidentes que ocurrieron en el Obelisco

Según informó el SAME, un policía sufrió politraumatismos debido a golpes de puño que recibió en los incidentes que ocurrieron más temprano en la zona del Obelisco.

Los manifestantes llegan a la Plaza del Congreso

Las personas que se encontraban a la altura del Obelisco continuaron su recorrido y comienzan a llegar a la plaza frente al Congreso, el cual se encuentra totalmente vallado.

Tensión en 9 de Julio

En la zona del Obelisco, la intersección de 9 de Julio y Corrientes, distintos grupos intentaron cortar y protestar en la calle. Allí, se registraron momentos de tensión luego de que la Policía corriera a los manifestantes a las veredas para hacer cumplir el protoco antipiquetes. Algunos recibieron gas pimienta.

corte 9 de julio reforma laboral

