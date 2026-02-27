Presenta:
El Senado sesionará por segundo día consecutivo, esta vez para tratar el régimen penal juvenil y la reforma laboral.
En Vivo

El Senado debate la reforma laboral y el régimen penal juvenil y Karina Milei se prepara para una foto triunfal

El Congreso llega al final de las sesiones extraordinarias con una sesión en el Senado donde el oficialismo busca aprobar finalmente la reforma laboral y el régimen penal juvenil. Cortes, medidas de seguridad y protestas en los alrededores.

Nicolás Palermo

Nicolás Palermo

El Senado de la Nación sesiona este viernes por última vez en el periodo de extraordinarias para discutir dos objetivos primarios del oficialismo: la reforma laboral, que llega con cambios desde la Cámara de Diputados, y el régimen penal juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Cortes, movilizaciones y operativos de Seguridad en las inmediaciones del Congreso.

Live Blog Post

Más de 6 horas de debate por la Ley Penal Juvenil

El debate alrededor del proyecto que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en el Senado tiene para largo, con una estimación de más de 6 horas de discusión, con 27 senadores anotados para exponer al respecto. La sesión comenzó pasadas las 11 con un quórum de 40 legisladores.

Live Blog Post

Diego Santilli seguirá la sesión en la cámara alta

El ministro del Interior, Diego Santilli, estará este viernes en el Congreso de la Nación para seguir la sesión en la que se debatirán y votarán la Ley de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil.

Así, uno de los alfiles de la mesa política del presidente repetirá el mecanismo implementado en las últimas sesiones, donde trabajó articuladamente con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja, Gabriel Bornoroni. En esta oportunidad, Santilli coordina con la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de lograr la sanción definitiva de ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

En la previa a la sesión, el ministro afirmó que "después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales" y remarcó: "Es una reforma que va a servir para incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad. Además, va a fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión".

Por otra parte, destacó que con la sanción de la Ley Penal Juvenil “el Gobierno está cumpliendo con su compromiso: “el que las hace, las paga’”. “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”, agregó el titular de la cartera de Interior.

Diego Santilli junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
Diego Santilli junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

Diego Santilli junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

Live Blog Post

Comenzó la sesión en el Senado

Con un quórum de 40 senadores, la cámara alta dio inicio a la última sesión del período extraordinario para tratar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil impulsados por el oficialismo.

De acuerdo a la orden del día, el recinto discutirá primero el Régimen Penal Juvenil y luego la reforma laboral, el proyecto que más le importa a la Casa Rosada.

Live Blog Post

El bloque Justicialista anticipó su rechazo total a la reforma laboral

Momentos antes del inicio de la sesión en el Senado, el líder de la bancada Justicialista, José Mayans, publicó un contundente mensaje donde ratificó el rechazo del kirchnerismo al proyecto de reforma laboral oficialista. "No tiene nada de moderna, restringe derechos fundamentales a los trabajadores", cuestionó el formoseño.

En un video grabado en su despacho, Mayans apuntó contra la creación del fondo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y afirmó que la iniciativa "les roba a los jubilados 2.500 millones de dólares, que va a afectar duramente al sistema previsional argentino".

Además, el senador aseguró que el artículo "afecta derechos también de los pensionados, reduce impuestos a los más ricos, han elevado los impuestos a los trabajadores" y sentenció: "Es una ley que viola la Constitución Nacional, viola tratados internacionales".

En ese sentido, Mayans adelantó: "Nuestro bloque justicialista vota en pleno en contra de esta ley, que obviamente va a causar serios problemas sociales en la República Argentina".

El rechazo del bloque Justicialista a la Reforma Laboral
Live Blog Post

Karina Milei, Adorni y Santilli tendrán su foto triunfal en el recinto

Al igual que en la última sesión en la Cámara de Diputados, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se apersonará en el Senado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando la cámara alta se prepare para aprobar definitivamente la reforma laboral.

En la mesa política del Gobierno hablan de un escenario "redondo" para la jornada legislativa, con un apoyo garantizado de 40 bancas o más para avanzar con los dos proyectos de la jornada.

En ese marco, la hermana del presidente llegará para ponerle el broche de oro a las sesiones extraordinarias donde el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reforma laboral y además aprobar el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y darle media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares.

Live Blog Post

Cortes y movilizaciones en el Congreso por la reforma laboral

Al igual que ocurrió para las sesiones del miércoles 11 y el jueves 19, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras marcharán este viernes al Palacio Legislativo para manifestar su “repudio” a la reforma laboral del Gobierno, acusada de recortar los derechos de los trabajadores.

En ese marco, se prevé que las primeras columnas de manifestantes lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso a las 10, lo cual obstaculizará el perímetro delimitado entre Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.

Como respuesta, el Gobierno desplegará cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad, con la participación de las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.

Con el recuerdo fresco de los enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes de las sesiones anteriores, desde el Gobierno advierten que aplicará sin dudar el protocolo antipiquetes.

congreso vallado
El Gobierno montó un gran operativo de cara a la sesión del Senado de este viernes donde se discutirá nuevamente la reforma laboral.

El Gobierno montó un gran operativo de cara a la sesión del Senado de este viernes donde se discutirá nuevamente la reforma laboral.

Live Blog Post

¿A qué hora comienza la sesión en el Senado?

La cámara alta abrirá el recinto a las 11 para iniciar el debate sobre las dos iniciativas empujadas por el oficialismo: aceptar el cambio introducido por la Cámara de Diputados sobre el denominado proyecto de Modernización Laboral y la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Así, el Senado sesionará por segundo día consecutivo luego de la jornada legislativa de este jueves, donde La Libertad Avanza celebró la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la Ley de Glaciares y el visto bueno al pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

Ley de Glaciares - Acuerdo Mercosur UE -Senadores (8)
La bancada libertaria en el Senado va por una nueva tarde de éxitos tras la sanción del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y la aprobación del pliego de Fernando Iglesias.

La bancada libertaria en el Senado va por una nueva tarde de éxitos tras la sanción del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y la aprobación del pliego de Fernando Iglesias.

Live Blog Post

Qué dice el Régimen Penal Juvenil que tratará el Senado

Más allá de uno de sus puntos centrales, que es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros para menores de 18 años.

Además, el proyecto contempla una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares, salir del país y para conducir vehículos.

Además, el texto apunta a la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan una educación garantizada, atención médica, psicológica y tratamiento para adicciones en caso de ser necesario. En ese sentido, el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Live Blog Post

La reforma laboral y el cambio en las licencias médicas

El bautizado proyecto de Modernización Laboral llega al Senado prácticamente cocinado, según estiman entre las filas libertarias, con 40 o más votos asegurados. La iniciativa, una de las grandes prioridades del Ejecutivo para el periodo de extraordinarias, regresó nuevamente a la cámara alta luego del cambio introducido en la Cámara de Diputados.

Se trata de la eliminación del famoso artículo 44 que desató la polémica entre los medios de comunicación, las redes y principalmente los aliados del Gobierno, que se mostraron en contra de avanzar con el punto que reducía el salario para aquellos trabajadores que solicitaran una licencia médica.

El texto original establecía que si un empleado sufre un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo, pasaría a percibir el 50% de su salario básico por el tiempo que dure la licencia si esto fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente. El ejemplo más común que ponía el oficialismo eran lesiones deportivas, como lastimarse en un partido de fútbol.

En cambio, quienes debieran solicitar la licencia por motivos ajenos a su voluntad, como un accidente en la calle o una enfermedad grave, recibiría el 75% de su sueldo. Además, la compensación pasaría a extenderse por tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Si el Senado rechazara la modificación de Diputados, el artículo quedaría vigente tal como se aprobó en la cámara alta el 12 de febrero. Sin embargo, esa posibilidad fue completamente descartada por el oficialismo, que prometió a sus aliados abandonar la iniciativa para garantizar el avance de la ley laboral.

Noticia en desarrollo.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos