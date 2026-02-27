El Senado debate la reforma laboral y el régimen penal juvenil y Karina Milei se prepara para una foto triunfal

Live Blog Post

Diego Santilli seguirá la sesión en la cámara alta

El ministro del Interior, Diego Santilli, estará este viernes en el Congreso de la Nación para seguir la sesión en la que se debatirán y votarán la Ley de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil.

Así, uno de los alfiles de la mesa política del presidente repetirá el mecanismo implementado en las últimas sesiones, donde trabajó articuladamente con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja, Gabriel Bornoroni. En esta oportunidad, Santilli coordina con la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de lograr la sanción definitiva de ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

En la previa a la sesión, el ministro afirmó que "después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales" y remarcó: "Es una reforma que va a servir para incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad. Además, va a fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión".

Por otra parte, destacó que con la sanción de la Ley Penal Juvenil “el Gobierno está cumpliendo con su compromiso: “el que las hace, las paga’”. “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”, agregó el titular de la cartera de Interior.