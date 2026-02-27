Pablo Cervi: "El kirchnerismo se dio cuenta de que dejó de tener el control"

Pablo Cervi fue uno de los miembros fundadores de los denominados "radicales con peluca". Cuando el Gobierno corría un rumbo incierto, defendió las medidas del oficialismo en el Congreso enfrentándose a su propio partido. Hoy, el excandidato a gobernador de Neuquén de Juntos por el Cambio es un soldado leal de la tropa violeta en el Senado, donde este viernes La Libertad Avanza buscará avanzar con el régimen penal juvenil y la reforma laboral . "Es muy claro que le estamos dando derechos a un montón de personas", aseguró sin dudar en entrevista con MDZ .

En conversación con este medio, Cervi destacó el "cambio de época" que se atraviesa en la política, pero especialmente en el Congreso, donde "el kirchnerismo se dio cuenta de que dejó de tener el control". Para que eso sucediera, el legislador patagónico reconoció el rol de una parte del peronismo que parece dispuesto a tener "discusiones importantes" y el papel de los gobernadores que "la están viendo".

Sobre la sesión de este viernes en la cámara alta, el ingeniero agrónomo enfatizó la importancia de la Ley de Reforma Laboral para "bajar la carga y la litigiosidad sobre las empresas para que haya empleo registrado". En ese sentido, el neuquino se metió en la discusión con la oposición sobre algunos de los puntos que despertaron polémica como la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas por día. "Eso es como un pájaro que estuvo encerrado y que tiene miedo a la libertad. ¿Por qué tenemos miedo a la posibilidad de que se acuerde entre las partes la jornada laboral?", sostuvo.

- Esta tarde se espera que se sancione de manera definitiva la reforma laboral. ¿Qué importancia le das a este proyecto y qué le contestás a la oposición que afirma que no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores?

- Es una de las reformas importantes que necesita nuestro país, un compromiso de campaña. Esta ley va a atacar los grises que tienen las Pymes, que muchas cierran o no generan empleo genuino porque tienen miedo a los juicios laborales. Básicamente, se busca bajar la carga y la litigiosidad sobre las empresas para que haya empleo registrado y ese 43% de trabajadores que hoy no tienen derechos pase a tenerlos. También aclara la relación entre el empleador y el empleado, que muchas veces por un porcentaje conflictivo termina distorsionanda o no generando nuevo empleo. Argentina hace 15 años que no genera empleo privado. Lo único que crecieron fueron los empleados públicos y los planes sociales. Es muy claro que le estamos dando derechos a un montón de personas.

"Eso es como un pájaro que tiene miedo a la libertad"

- Un tema que se discutió mucho también fue el de las horas extra y la extensión de la jornada laboral a 12 horas. ¿Vos cómo te parás en esa discusión?

- Eso es como un pájaro que estuvo encerrado y que tiene miedo a la libertad. ¿Por qué tenemos miedo a la posibilidad de que se acuerde entre las partes la jornada laboral? Muchos jóvenes con teletrabajo plantean: ¿por qué no trabajar 10 horas, 4 días a la semana, y no trabajar un día? O a veces los padres, cuando tienen que ir a un acto escolar de sus hijos y terminan tomándose una licencia no paga de las horas porque no tienen acceso. Con esto podrían compensarlo trabajando más horas un día. Pero siempre va a ser en común acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Eso es lo que da miedo ahora. Estamos acostumbrados que el sindicato negociaba por cada uno. Lo que se está dando es libertad.

- Hablás de común acuerdo, pero la relación entre el empleado y el empleador no siempre es de pares. ¿No puede ocurrir que el empleador presione un empleado para que haga jornadas de 12 u 11 horas o se tenga que ir?

- Te diría que hoy no está tan desequilibradas las fuerza, al contrario, en muchos casos hay sindicatos que están fundiendo empresas, ¿no? Esto es un esquema de más libertad. Yo vengo de Neuquén y hoy lo vemos con el desarrollo de Vaca Muerta. Las empresas se pelean por tomar al buen trabajador. Estamos con una idea de que van a querer echarlo o apretarlo. La realidad es que en un esquema donde podamos poner en marcha la economía y haya crecimiento, las empresas se van a pelear por los buenos trabajadores, les van a generar beneficios o arreglos particulares para poder tenerlos. Lo que sí, el trabajador va a tener que capacitarse y que sea mejor el servicio que puede brindar. Así funciona la economía de libre mercado y la meritocracia: aquel que es bueno lo van a ir a buscar.

La discusión por las licencias médicas

- El senador Bartolomé Abdala anticipó la intención del oficialismo de volver a proponer la discusión por las licencias médicas en las sesiones ordinarias. ¿Qué creés que debe pasar con ese artículo?

- Yo creo que quedó instalado el tema del abuso que hay muchas veces con los certificados médicos y las enfermedades. Así como también, y por eso entiendo que se sacó, que hay enfermedades que no son culpables al trabajador. Pero sí está claro que uno de los grandes problemas que hay es el abuso de los certificados médicos truchos que terminan generando licencias y un mayor costo. Imaginate una Pyme o un emprendedor que tiene un solo trabajador. Ese trabajador, por seis meses o por un año, no va a trabajar. No solamente tiene que seguir pagándole el sueldo, sino que tiene que contratar a otra persona que quizás no tiene la experiencia que tenía. Le cuesta el doble.

- ¿Cuál te parece un punto medio en ese esquema? Por ejemplo, para enfermedades graves se sostiene el 100% salarial?

- Hay esquemas que hay que copiar de otros países. Esto se venía trabajando en el Pacto de Mayo, donde se había manifestado esto como un problema. Hay que buscar una solución, sobre todo de ir contra el certificado trucho y tener control.

- Los certificados se pueden controlar sin que eso necesariamente afecte el sueldo del trabajador con una licencia legítima.

-Hay que separar la enfermedad real del certificado trucho y otras cuestiones. El otro día me comentaba un empresario que el lunes le llegó una persona con la pierna quebrada diciendo que había sido in itinere, pero cuando lo ven resulta que la lesión fue en una fiesta donde se había caído y se había quebrado. La enfermedad grave hay que hay que contemplarla, hay que buscar una solución que sea viable.

La apertura de sesiones de Javier Milei y la agenda legislativa

- El domingo va a haber una nueva apertura de sesiones con el presidente en el atril, dirigiéndose a ustedes. ¿Les adelantaron algo de lo que podemos esperar?

- En función de cómo viene todo alineado, vamos a haber tenido una de las sesiones extraordinarias más productivas, pudiendo avanzar con la modernización laboral, la media sanción de la Ley de Glaciares, la reforma la ley Penal Juvenil, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que va a tener mucho para mostrar, sobre todo propuestas que se hicieron en campaña y que el presidente ha cumplido. Por otro lado, la expectativa nuestra es marcar la hoja de ruta de lo que viene. Lo esperamos con mucha expectativa.

- ¿Cuáles pueden ser esas prioridades para para este 2026 en términos legislativos?

- La línea ya la ha marcado y ha dicho por dónde hay que ir. No quiero hacer futurología, falta poco para que lo tengamos a mano, pero se está planteando que hay que avanzar con la baja de la carga fiscal para poder generar trabajo.

- ¿La reforma tributaria?

- La modernización laboral de por sí sola es es una gran herramienta, baja la litigiosidad, baja el costo de regularizar, pero necesitamos también que las provincias y los municipios acompañen. Cuando uno habla del Estado pareciera que es solamente el Estado Nacional, pero el gran peso del Estado cae sobre las provincias y los municipios. Las provincias tienen la seguridad, la salud y la educación, entonces también se deben involucrar en esto y bajar el costo para generar más empleo y movimiento económico.

El kirchnerismo, sin poder en el Senado

- En el Senado, La Libertad Avanza está a una voluntad de llegar a los dos tercios, un número que te habilita a elegir procurador y jueces de la Corte Suprema, sin tener que negociar con el kirchnerismo. ¿Cómo analizás ese escenario?

- El resultado de octubre pasado fue muy contundente, con un aval al presidente Milei y a la política que se viene llevando adelante. También hay un cambio de época. El kirchnerismo se dio cuenta de que dejó de tener el control. El peronismo también está dando una señal muy clara de cambio de época y pueden venir discusiones importantes que necesitamos. Los gobernadores también la están viendo, eso es bueno para todos. Si logramos sacar el país adelante va a ser beneficioso para sus provincias también. Estamos viendo la consolidación de este proceso, sumado a la cintura política del Gobierno nacional con sus referentes del Ejecutivo y con Patricia Bullrich, que viene llevando una muy buena función como jefa de bloque y articulando para que estas cosas pasen.

- ¿Cómo ves esa relación con los gobernadores cuando se empiece acercar 2027, donde La Libertad Avanza puede llegar a competir en muchas de las provincias con las que hoy hay buen diálogo?

- Tendríamos que encontrar la madurez política, porque hoy hablaba con algún empresario de Vaca Muerta y me decía que se sintió mucho la última elección en los procesos de inversión y de desarrollo del país. Entiendo que tendríamos que tener la posibilidad de afrontar procesos electorales sin estos vaivenes y sin mezclar las cuestiones. Es parte de lo que tenemos que construir, tener una línea marcada de país y de rumbo.

- Sería lo ideal, pero...

- Seguramente a medida que se acerquen los procesos, en algunos casos provincias como Neuquén suelen desdoblar y adelantar bastante las elecciones. Entiendo que se van a ir mezclando y también nosotros aspiramos a que los cambios que se vienen haciendo a nivel nacional se puedan llevar adelante en las provincias y los municipios. Así que entiendo que va a ser una discusión y puede generar alguna fricción, pero tenemos todo este año por delante para poder avanzar con estas transformaciones que tanto necesita el país y ojalá que se puedan hacer.

La oposición a Rolando Figueroa en Neuquén

- En tu provincia, Neuquén, vos estás participando del armado y fuiste candidato a gobernador (por Juntos por el Cambio) en 2023. ¿Cómo es tu proyección hacia adelante?

- Yo me he afiliado a La Libertad Avanza hace poco, pero tuve la candidatura y venimos trabajando más que nada, antes de pensar en candidaturas o en quién puede ser, en generar un espacio competitivo y con territorio en la provincia. Vemos este apoyo que hemos tenido en la última elección, donde a pesar de que las encuestas no nos daban tan bien logramos dos senadores y dos diputados, dejando afuera al peronismo con representantes como (Oscar) Parrilli. Fue una muy buena elección y eso se traduce también en la necesidad de generar un ámbito que contenga aquellos que nos apoyaron. Venimos trabajando con buenas chances en la provincia.

- ¿Existe esa intención de ir a disputarle el lugar a la actual gobernación? ¿Hoy LLA es la alternativa al oficialismo de Neuquén?

- Uno como ve los espacios, el peronismo quedó muy relegado y ha sido cooptado en buena parte por el armado del gobernador actual. Así que entiendo que hoy las referencias son el Partido Provincial y La Libertad Avanza como alternativas dentro de la provincia.

- Circuló que el presidente convocó a un asado después de la Apertura de Sesiones en la Quinta de Olivos, se recuerda aquel de 2024 luego del veto a la movilidad jubilatoria.

- Yo no participé del asado. Yo vengo una familia de trabajo, soy ingeniero agrónomo y toda la vida trabajé en la actividad privada. Y mi padre siempre nos decía que nunca te tienen que premiar por hacer lo que tenés que hacer. En ese momento yo entendía que había que acompañar y sostuvimos en un momento complejo los vetos presidenciales. Tuvimos bastante ataque, cuando vos hacés las cosas por convicción, no creo que te tengan que premiar. El reconocimiento es justamente que las cosas funcionen.