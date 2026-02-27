Cómo cambiará la recolección de residuos en Mendoza

La nueva ley de residuos sólidos urbanos establece obligaciones para los municipios de Mendoza que afectan a la ciudadanía. Las comunas tienen un año para presentar un plan para hacer un tratamiento diferenciado de la basura que incluye también su recolección.

Los municipios y consorcios interjurisdiccionales- los departamentos del Valle de Uco y el Este conforman este tipo de grupo- deberán elaborar sus respectivos planes de gestión, alineados al marco provincial. Estos instrumentos deberán incluir diagnóstico inicial, metas a corto, mediano y largo plazo, programas de separación en origen, estrategias de valorización, planes de inclusión social de recuperadores urbanos y mecanismos de seguimiento con indicadores medibles. La reglamentación prevé que estos planes tengan una vigencia de cinco años, en concordancia con el Plan Provincial.

El gerente general de operaciones del COINCE (es el primer Consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Argentina, compuesto por los tres departamentos del Valle de Uco), Gustavo Poletto, sostuvo ante MDZ Radio que: "Esta ley va a obligar a que todos los municipios o consorcios hagan una recolección diferenciada de los residuos , que en la realidad se hace muy poco en la actualidad porque la infraestructura tampoco está dada, entonces toda la infraestructura que de alguna manera haga falta para esta gestión se va a tener que plasmar durante este año, a partir de la reglamentación de la norma".

En ese sentido, explicó: "Para poder tener una recolección diferenciada, se necesita toda una infraestructura que ayude luego a poder gestionarla. Por lo tanto no se trata solamente de una recolección diferenciada, sino que además los municipios o consorcios deben tener una infraestructura para poder clasificarla, venderla e introducirla de nuevo a una economía circular. Lo que no pudo ser ingresado al circuito, debe ir a los centros de disposición final".

Es decir que no sirve clasificar la basura hoy, si luego al recolectarla no se la trata de manera diferenciada. "Porque vos podés hacer una recolección diferenciada, pero si después vos le decís a la gente que lo llevás al mismo centro de disposición final y lo mezclás con todo, no tiene sentido", agregó.

Qué pasará en cada municipio de Mendoza

Cada municipio o consorcio deberá presentar el plan de acción y la infraestructura que necesita para poder trabajar con los residuos. Sino lo hace, tendrá una multa por parte de la Provincia. Pero además la ley crea un fondo que estará a cargo del ministerio de Ambiente para distribuir entre los municipios para que puedan hacerla efectivo.

Por otro lado, habrá una etapa de educación de la sociedad para que aprenda a clasificar. "Los recuperadores, a través de esta nueva ley serán quienes eduquen a la sociedad porque son ellos quienes conocen qué les conviene en cuanto a la manera de que separación de los residuos", contó Poletto.

Cómo funciona el COINCE, el primer consorcio de gestión de residuos de Argentina

En 2007, se conformó en Mendoza, el primer consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Argentina, el Coince. Está integrado por los tres departamentos del Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Ha trabajado mancomunadamente en la gestión de residuos independientemente el color político de sus intendentes. Además, como contó Poletto, tiene obligaciones como cualquier ente estatal. "Tenemos autarquía y que dar explicaciones y rendir cuentas ante el Tribunal de cuenta. También llamamos a licitaciones públicas", agregó.